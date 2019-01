Tremonti | ' Italia entrò nell' euro per interesse Germania Cambio negativo lira-euro un

Tremonti smaschera i tedeschi : "Vogliono gli italiani più poveri" : In questi giorni, dalla Germania è arrivata un'idea per l'Italia e il suo debito. O meglio, una provocazione. Come spiegato da Il Sole 24 Ore, Karsten Wendorff, il capo economista della Bundesbank, ha proposto "un fondo nazionale in cui far confluire il 20% del risparmio privato per stabilizzare le finanze pubbliche attraverso una sottoscrizione forzosa di 'titoli di Stato di solidarietà'. È una sorta di patrimoniale o di prestito ...