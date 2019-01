Trapani | sposo non si presenta al matrimonio | ritrovato un corpo nella sua auto bruciata

Blastingnews

(Di domenica 6 gennaio 2019) Si colora di giallo una storia che già aveva interessato le cronache locali siciliane. Lo scorso 29 dicembre, infatti, era previsto a Castervetrano, in provincia di, iltra Francesco Ciaravolo e la sua promessa sposa, un’infermiera 53enne. Ma, quando ormai tutto era pronto per la cerimonia, l’uomo non si eratochiesa di San Francesco di Paola, facendo saltare le nozze. Nel paese in molti avevano pensato ad una rinuncia dell’ultimo minuto da parte del futuro marito, che aveva fatto perdere le proprie tracce. Nessuno però si aspettava un epilogo così drammatico della vicenda: l’di Ciaravolo, una Mercedes Classe C, è stata ritrovatain zona Piana dei Rizzi, nelle campagne di Salemi, la sua cittadina di origine: al suo interno uncompletamente carbonizzato, di cui ancora non si conosce l’identità.Il primo passo delle indagini: ...