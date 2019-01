Traffico Roma del 06-01-2019 ore 16 | 30

Traffico Roma del 06-01-2019 ore 15 : 30 : VIABILITÀ Roma DI DOMENICA 6 GENNAIO 2019 ORE 15:20 RB DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, IN ZONA LA STORTA POSSIBILI RALLENTAMENTI PER UN INCIDENTE SULLA VIA CASSIA IN PROSSIMITÀ DI VIA RICCARDO MORBELLI IN DIREZIONE Roma A Roma CENTRO PER UN INCIDENTE RALLENTAMENTI SU PIAZZA DEI TRIBUNALI DIFFICOLTA’ DI CIRCOLAZIONE NELL’AREA CIRCOSTANTE SU PONTE UMBERTO I VERSO VIA ZANARDELLI E SU ...

Traffico Roma del 06-01-2019 ore 14 : 30 : VIABILITÀ Roma DI DOMENICA 6 GENNAIO 2019 ORE 14:20 RB DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, Traffico RALLENTATO IN CENTRO PER UN INCIDENTE SU PIAZZA DEI TRIBUNALI DIFFICOLTA’ DI CIRCOLAZIONE NELL’AREA CIRCOSTANTE CON RALLENTAMENTI SUL LUNGOTEVERE DA PONTE REGINA MARGHERITA A PONTE UMBERTO I IN DIREZIONE DI PIAZZA ADRIANA , E DA PONTE VITTORIO EMANUELE II A PONTE CAVOUR VERSO PONTE ...

Traffico Roma del 06-01-2019 ore 13 : 30 : VIABILITÀ Roma DI DOMENICA 6 GENNAIO 2019 ORE 13:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, BUON POMERIGGIO NEL CENTRO STORICO CIRCOLAZIONE SOSTENUTA NELLE VICINANZE DI PIAZZA NAVONA: CI SONO RALLENTAMENTI SUL LUNGOTEVERE FRA PONTE REGINA MARGHERITA E PONTE UMBERTO I IN DIREZIONE DI PIAZZA ADRIANA, E SULLA STESSA PIAZZA ADRIANA Traffico CONGESTIONATO IN DIREZIONE DEL LUNGOTEVERE IN ...

Traffico Roma del 06-01-2019 ore 12 : 30 : VIABILITÀ Roma DI DOMENICA 6 GENNAIO 2019 ORE 11:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, BUONGIORNO IN ZONA CINQUINA DIFFICOLTÀ DI CIRCOLAZIONE IN VIA DELLA MARCIGLIANA ALL’ALTEZZA DI VIA DELLA BUFALOTTA: SI VIAGGIA SU CARREGGIATA RIDOTTA A CAUSA DI UN AUTOBUS CHE HA PRESO FUOCO; SONO IN CORSO LE OPERAZIONI DI RIMOZIONE DEL VEICOLO E DI MESSA IN SICUREZZA DELLA ...

Traffico Roma del 06-01-2019 ore 10 : 30 : VIABILITÀ Roma DI DOMENICA 6 GENNAIO 2019 ORE 10:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, BUONGIORNO ALL’AURELIO ANCORA CHIUSA VIA MOCENIGO FRA VIA CANDIA E VIA VENIERO A CAUSA DI OLIO SUL MANTO STRADALE. IN PIENO SVOLGIMENTO LA 34ESIMA EDIZIONE DELLA BICICLETTATA “VIVA LA BEFANA”: DUE GRUPPI DI CILISTI PARTITI RISPETTIVAMENTE DAL QUARTIERE TRIESTE E DAL DIVINO AMORE SI ...

Traffico Roma del 06-01-2019 ore 09 : 30 : VIABILITÀ Roma DI DOMENICA 6 GENNAIO 2019 ORE 9:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, BUONGIORNO ALL’AURELIO INCIDENTE IN PIAZZA SAN GIOVANNI BATTISTA DE LA SALLE, ALL’ALTEZZA DELLA VIA AURELIA: POSSIBILI RALLENTAMENTI. RIMANIAMO IN ZONA: CHIUSA TEMPORANEAMENTE VIA MOCENIGO FRA VIA CANDIA E VIA VENIERO A CAUSA DI OLIO SUL MANTO STRADALE. IN ZONA CINQUINA DIFFICOLTÀ DI CIRCOLAZIONE ...

Traffico Roma del 06-01-2019 ore 08 : 30 : VIABILITÀ Roma DI DOMENICA 6 GENNAIO 2019 ORE 7:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, BUONGIORNO CIRCOLAZIONE SCARSA IN QUESTE ORE SULLA RETE VIARIA DELLA CAPITALE, AI POCHI IN VIAGGIO RACCOMANDIAMO, IN OGNI CASO, LA MASSIMA PRUDENZA NELLA GUIDA IN PARTICOLARE A CAUSA DELLE BASSE TEMPERATURE È SEMPRE POSSIBILE INCONTRARE TRATTI DI STRADA GHIACCIATI: UN ULTERIORE INVITO A MODERARE ...

Traffico Roma del 05-01-2019 ore 19 : 30 : VIABILITÀ Roma DI SABATO 5 GENNAIO 2019 ORE 19:20 MAVE DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, DIFFICOLTA’ DI TRANSITO PER UN INCIDENTE IN VIA DI TORREVECCHIA ALL’ALTEZZA DI VIA BENEDETTO ALOISI MASELLA ALTRO INCIDENTE IN VIA NOMENTANA: IN PROSSIMITÀ VIA ETTORE RomaGNOLI IL Traffico AL MOMENTO SI CONCENTRA SOPRATTUTTO SULLE STRADE DEL CENTRO, AFFOLLATE PER LO SHOPPING NEL PRIMO GIORNO ...

Traffico Roma del 05-01-2019 ore 18 : 30 : VIABILITÀ Roma DI SABATO 5 GENNAIO 2019 ORE 18:20 MAVE DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, SULLA LINEA FERROVIARIA ORTE Roma FIUMICINO AEROPORTO RITARDI SU TUTTA LA LINEA PER ACCERTAMENTI DELL’AUTORITA’ GIUDUZIARIA TRA FRA POGGIO MIRTETO E STIMIGLIANO RESTA INVECE SCORREVOLE LA CIRCOLAZIONE SULLE STRADE DELLA CAPITALE ED ORA UN ACCENNO ALLE DIVERSE LE MANIFESTAZIONI IN PROGRAMMA ...

Traffico Roma del 05-01-2019 ore 17 : 30 : VIABILITÀ Roma DI SABATO 5 GENNAIO 2019 ORE 17:20 MAVE DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, A SEGUITO DI UN INCIDENTE BREVI CODE IN VIA DEI MONTI TIBURTINI ALL’ALTEZZA DI VIA FERONIA DIREZIONE TANGENZIALE EST SULLA TANGENZIALE ABBIAMO CODE IN DIREZIONE STADIO TRA SAN LORENZO E IL BIVIO PER LA24 E TRA SAN LORENZO E PRENESTINA DIREZIONE SAN GIOVANNI DCODE PER Traffico ANCHE SU ...

Traffico Roma del 05-01-2019 ore 17 : 00 : VIABILITÀ Roma DI SABATO 5 GENNAIO 2019 ORE 15:20 MAVE DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, TERMINATE LE CODE PRIMA SEGNALATE SULLA CARREGGIATA ESTERNA DEL RACCORDO ANULARE DAL BIVIO PER L’A24 Roma-L’AQUILA ALLO SVINCOLO DELLA BUFALOTTA VERSO LA SALARIA BREVI RALLENTAMENTI SONO ORA SEGNALATI IN CARREGGIATA INTERNA TRA CASILINA E TUSCOLANA SUL RESTO DELLA CITTA’ AL MOMENTO LA ...

