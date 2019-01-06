Traffico Roma del 06-01-2019 ore 12 | 30

Traffico Roma del 06-01-2019 ore 11 : 30 : VIABILITÀ Roma DI DOMENICA 6 GENNAIO 2019 ORE 11:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, BUONGIORNO IN ZONA CINQUINA DIFFICOLTÀ DI CIRCOLAZIONE IN VIA DELLA MARCIGLIANA ALL’ALTEZZA DI VIA DELLA BUFALOTTA: SI VIAGGIA SU CARREGGIATA RIDOTTA A CAUSA DI UN AUTOBUS CHE HA PRESO FUOCO; SONO IN CORSO LE OPERAZIONI DI RIMOZIONE DEL VEICOLO E DI MESSA IN SICUREZZA DELLA ...
Traffico Roma del 06-01-2019 ore 10 : 30 : VIABILITÀ Roma DI DOMENICA 6 GENNAIO 2019 ORE 10:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, BUONGIORNO ALL’AURELIO ANCORA CHIUSA VIA MOCENIGO FRA VIA CANDIA E VIA VENIERO A CAUSA DI OLIO SUL MANTO STRADALE. IN PIENO SVOLGIMENTO LA 34ESIMA EDIZIONE DELLA BICICLETTATA “VIVA LA BEFANA”: DUE GRUPPI DI CILISTI PARTITI RISPETTIVAMENTE DAL QUARTIERE TRIESTE E DAL DIVINO AMORE SI ...
Traffico Roma del 06-01-2019 ore 09 : 30 : VIABILITÀ Roma DI DOMENICA 6 GENNAIO 2019 ORE 9:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, BUONGIORNO ALL’AURELIO INCIDENTE IN PIAZZA SAN GIOVANNI BATTISTA DE LA SALLE, ALL’ALTEZZA DELLA VIA AURELIA: POSSIBILI RALLENTAMENTI. RIMANIAMO IN ZONA: CHIUSA TEMPORANEAMENTE VIA MOCENIGO FRA VIA CANDIA E VIA VENIERO A CAUSA DI OLIO SUL MANTO STRADALE. IN ZONA CINQUINA DIFFICOLTÀ DI CIRCOLAZIONE ...
Traffico Roma del 06-01-2019 ore 08 : 30 : VIABILITÀ Roma DI DOMENICA 6 GENNAIO 2019 ORE 7:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, BUONGIORNO CIRCOLAZIONE SCARSA IN QUESTE ORE SULLA RETE VIARIA DELLA CAPITALE, AI POCHI IN VIAGGIO RACCOMANDIAMO, IN OGNI CASO, LA MASSIMA PRUDENZA NELLA GUIDA IN PARTICOLARE A CAUSA DELLE BASSE TEMPERATURE È SEMPRE POSSIBILE INCONTRARE TRATTI DI STRADA GHIACCIATI: UN ULTERIORE INVITO A MODERARE ...
Traffico Roma del 06-01-2019 ore 07 : 30 : VIABILITÀ Roma DI DOMENICA 6 GENNAIO 2019 ORE 7:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, BUONGIORNO CIRCOLAZIONE SCARSA IN QUESTE ORE SULLA RETE VIARIA DELLA CAPITALE, AI POCHI IN VIAGGIO RACCOMANDIAMO, IN OGNI CASO, LA MASSIMA PRUDENZA NELLA GUIDA IN PARTICOLARE A CAUSA DELLE BASSE TEMPERATURE È SEMPRE POSSIBILE INCONTRARE TRATTI DI STRADA GHIACCIATI: UN ULTERIORE INVITO A MODERARE ...
Traffico Roma del 05-01-2019 ore 19 : 30 : VIABILITÀ Roma DI SABATO 5 GENNAIO 2019 ORE 19:20 MAVE DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, DIFFICOLTA’ DI TRANSITO PER UN INCIDENTE IN VIA DI TORREVECCHIA ALL’ALTEZZA DI VIA BENEDETTO ALOISI MASELLA ALTRO INCIDENTE IN VIA NOMENTANA: IN PROSSIMITÀ VIA ETTORE RomaGNOLI IL Traffico AL MOMENTO SI CONCENTRA SOPRATTUTTO SULLE STRADE DEL CENTRO, AFFOLLATE PER LO SHOPPING NEL PRIMO GIORNO ...
Traffico Roma del 05-01-2019 ore 18 : 30 : VIABILITÀ Roma DI SABATO 5 GENNAIO 2019 ORE 18:20 MAVE DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, SULLA LINEA FERROVIARIA ORTE Roma FIUMICINO AEROPORTO RITARDI SU TUTTA LA LINEA PER ACCERTAMENTI DELL’AUTORITA’ GIUDUZIARIA TRA FRA POGGIO MIRTETO E STIMIGLIANO RESTA INVECE SCORREVOLE LA CIRCOLAZIONE SULLE STRADE DELLA CAPITALE ED ORA UN ACCENNO ALLE DIVERSE LE MANIFESTAZIONI IN PROGRAMMA ...
Traffico Roma del 05-01-2019 ore 17 : 30 : VIABILITÀ Roma DI SABATO 5 GENNAIO 2019 ORE 17:20 MAVE DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, A SEGUITO DI UN INCIDENTE BREVI CODE IN VIA DEI MONTI TIBURTINI ALL’ALTEZZA DI VIA FERONIA DIREZIONE TANGENZIALE EST SULLA TANGENZIALE ABBIAMO CODE IN DIREZIONE STADIO TRA SAN LORENZO E IL BIVIO PER LA24 E TRA SAN LORENZO E PRENESTINA DIREZIONE SAN GIOVANNI DCODE PER Traffico ANCHE SU ...
Traffico Roma del 05-01-2019 ore 17 : 00 : VIABILITÀ Roma DI SABATO 5 GENNAIO 2019 ORE 15:20 MAVE DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, TERMINATE LE CODE PRIMA SEGNALATE SULLA CARREGGIATA ESTERNA DEL RACCORDO ANULARE DAL BIVIO PER L’A24 Roma-L’AQUILA ALLO SVINCOLO DELLA BUFALOTTA VERSO LA SALARIA BREVI RALLENTAMENTI SONO ORA SEGNALATI IN CARREGGIATA INTERNA TRA CASILINA E TUSCOLANA SUL RESTO DELLA CITTA’ AL MOMENTO LA ...
Traffico Roma del 05-01-2019 ore 16 : 30 : VIABILITÀ Roma DI SABATO 5 GENNAIO 2019 ORE 15:20 MAVE DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, TERMINATE LE CODE PRIMA SEGNALATE SULLA CARREGGIATA ESTERNA DEL RACCORDO ANULARE DAL BIVIO PER L’A24 Roma-L’AQUILA ALLO SVINCOLO DELLA BUFALOTTA VERSO LA SALARIA BREVI RALLENTAMENTI SONO ORA SEGNALATI IN CARREGGIATA INTERNA TRA CASILINA E TUSCOLANA SUL RESTO DELLA CITTA’ AL MOMENTO LA ...
Traffico Roma del 05-01-2019 ore 15 : 30 : VIABILITÀ Roma DI SABATO 5 GENNAIO 2019 ORE 15:20 MAVE DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, TERMINATE LE CODE PRIMA SEGNALATE SULLA CARREGGIATA ESTERNA DEL RACCORDO ANULARE DAL BIVIO PER L’A24 Roma-L’AQUILA ALLO SVINCOLO DELLA BUFALOTTA VERSO LA SALARIA BREVI RALLENTAMENTI SONO ORA SEGNALATI IN CARREGGIATA INTERNA TRA CASILINA E TUSCOLANA SUL RESTO DELLA CITTA’ AL MOMENTO LA ...
Traffico Roma del 05-01-2019 ore 14 : 30 : VIABILITÀ Roma DI SABATO 5 GENNAIO 2019 ORE 13:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, BUON POMERIGGIO CI SONO DISAGI SUL GRA: A CAUSA DI UN INCIDENTE INCOLONNAMENTI IN CARREGGIATA ESTERNA A PARTIRE DAL BIVIO PER L’A24 Roma-L’AQUILA SINO ALLO SVINCOLO DELLA BUFALOTTA IN DIREZIONE CASSIA E AURELIA; CODE A TRATTI ANCHE IN CARREGGIATA OPPOSTA, LA CARREGGIATA INTERNA, TRA BUFALOTTA E ...
Traffico Roma del 05-01-2019 ore 13 : 30 : VIABILITÀ Roma DI SABATO 5 GENNAIO 2019 ORE 13:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, BUON POMERIGGIO CI SONO DISAGI SUL GRA: A CAUSA DI UN INCIDENTE INCOLONNAMENTI IN CARREGGIATA ESTERNA A PARTIRE DAL BIVIO PER L’A24 Roma-L’AQUILA SINO ALLO SVINCOLO DELLA BUFALOTTA IN DIREZIONE CASSIA E AURELIA; CODE A TRATTI ANCHE IN CARREGGIATA OPPOSTA, LA CARREGGIATA INTERNA, TRA BUFALOTTA E ...
Traffico Roma del 05-01-2019 ore 12 : 30 : VIABILITÀ Roma DI SABATO 5 GENNAIO 2019 ORE 11:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, BUONGIORNO CIRCOLAZIONE SEGNALATA IN AUMENTO SULLA RETE VIARIA DELLA CAPITALE, IN PARTICOLARE SULLE PRINCIPALI VIA CONSOLARI IN USCITA DALLA CITTÀ A CAUSA DEGLI SPOSTAMENTI LEGATI ALLE GITE FUORI PORTA E IN DIREZIONE DEI GRANDI CENTRI COMMERCIALI PER I SALDI DI FINE STAGIONE, COMPLICE LA BELLA ...
Traffico Roma del 05-01-2019 ore 11 : 30 : VIABILITÀ Roma DI SABATO 5 GENNAIO 2019 ORE 11:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, BUONGIORNO CIRCOLAZIONE SEGNALATA IN AUMENTO SULLA RETE VIARIA DELLA CAPITALE, IN PARTICOLARE SULLE PRINCIPALI VIA CONSOLARI IN USCITA DALLA CITTÀ A CAUSA DEGLI SPOSTAMENTI LEGATI ALLE GITE FUORI PORTA E IN DIREZIONE DEI GRANDI CENTRI COMMERCIALI PER I SALDI DI FINE STAGIONE, COMPLICE LA BELLA ...
Traffico Roma del 06-01-2019 ore 12 | 30
VIABILITÀ Roma DI DOMENICA 6 GENNAIO 2019 ORE 11:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA ...
Traffico Roma del 06-01-2019 ore 12:30 (Di domenica 6 gennaio 2019) VIABILITÀ Roma DI DOMENICA 6 GENNAIO 2019 ORE 11:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, BUONGIORNO IN ZONA CINQUINA DIFFICOLTÀ DI CIRCOLAZIONE IN VIA DELLA MARCIGLIANA ALL’ALTEZZA DI VIA DELLA BUFALOTTA: SI VIAGGIA SU CARREGGIATA RIDOTTA A CAUSA DI UN AUTOBUS CHE HA PRESO FUOCO; SONO IN CORSO LE OPERAZIONI DI RIMOZIONE DEL VEICOLO E DI MESSA IN SICUREZZA DELLA CARREGGIATA. ALL’AURELIO SEMPRE CHIUSA VIA MOCENIGO FRA VIA CANDIA E VIA VENIERO A CAUSA DI OLIO SUL MANTO STRADALE. IN PIENO SVOLGIMENTO LA 34ESIMA EDIZIONE DELLA BICICLETTATA “VIVA LA BEFANA”: DUE GRUPPI DI CILISTI PARTITI RISPETTIVAMENTE DAL QUARTIERE TRIESTE E DAL DIVINO AMORE SONO DIRETTI A SAN PIETRO PER UNIRSI AD UN CORTEO STORICO LUNGO VIA DELLA CONCILIAZIONE. PROPRIO A SAN PIETRO IN CORSO LA CELEBRAZIONE DELLA SANTA MESSA CON PAPA FRANCESCO, ...
romadailynews
iFulvo : RT @carloroscioli: A Roma ci sta il traffico ?? A Roma ci sta l’immondizia ?? A Roma ci stanno le buche ?? Fate na cosa va, annatevenaffanc… - pecoranera13 : @TreninoBlu @EnricoStefano @MercurioPsi @GianFreee @TplRoma @beadichicca @diarioromano @iltrenoromalido In teoria l… - romadailynews : Ho caricato un nuovo episodio, 'Traffico Roma del 06-01-2019 ore 12:30', su #spreaker #incidenti_roma_oggi… -
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