Tournée 4 Trampolini oggi 6 gennaio | Bischofshofen 2019 | orario d’inizio e come vederla

Salto con gli sci - Tournée 4 Trampolini Bischofshofen 2019 : qualificazioni rinviate a domani per maltempo. In gara non ci sarà il format KO : L’ultima tappa della Tournée dei 4 Trampolini 2018-2019 di Bischofshofen non parte nel migliore dei modi per il pubblico e gli organizzatori, infatti una nevicata fittissima ha costretto la direzione gara a rimandare a domani le qualificazioni previste originariamente per le ore 17.00 odierne. Il maltempo ha colpito la località austriaca a partire dalle prime ore del mattino e non ha lasciato scampo agli organizzatori dell’evento, ...

Tournée 4 Trampolini 2019 - ultima tappa Bischofshofen : programma - orari e tv : Ultimo appuntamento della Tournée dei Quattro Trampolini 2018-2019 in programma a partire da oggi pomeriggio alle ore 17.00 sul trampolino HS142 di Bischofshofen, in Austria. Dopo l’ennesima dimostrazione di superiorità tecnica e mentale da parte di Ryoyu Kobayashi ad Innsbruck, l’aquila d’oro sembra ormai saldamente nelle mani del nipponico, che adesso punta alla quarta vittoria per chiudere in bellezza il Torneo diventando il ...

Salto con gli sci - Tournée 4 Trampolini 2019 : Innsbruck decisiva per Kobayashi. Si lotta per il secondo posto : Ryoyu Kobayashi ha fatto il vuoto. Dopo le prime due tappe in cui il giapponese, giunto al settimo successo stagionale in Coppa del Mondo, il quarto consecutivo, aveva vinto ma non stravinto, nel terzo appuntamento della Tournèe ha scavato il solco decisivo fra sè e gli inseguitori e ora a Bischofshofen dovrà pensare solo a non cadere per trionfare nella edizione 2019 della Tournèe anche se il suo stato di grazia attuale lo legittima a sperare ...

Salto con gli sci - Tournée 4 Trampolini 2019 : Ryoyu Kobayashi - il Grande Slam è a un passo. Stoch insegue Eisenbichler e Stjernen per il podio in classifica : Da qualunque parte si veda la classifica della Tournée dei 4 Trampolini, il discorso è sempre uno: Ryoyu Kobayashi sta dominando qualsiasi cosa si possa dominare. Nella classifica di Coppa del Mondo è in testa, in quella della Tournée non c’è rivale che tenga, la sua stagione sta toccando vette altissime. Dovesse riuscire, tra due giorni, a portare a casa anche il successo a Bischofshofen, entrerebbe nella storia, con il terzo Grande Slam ...

Salto con gli sci - Tournée 4 Trampolini Innsbruck 2019 : Ryoyu Kobayashi non si ferma più e mette nel mirino il Grande Slam : Ryoyu Kobayashi, in questo momento, non ha rivali. Il giapponese vince anche la terza gara della Tournée dei 4 Trampolini a Innsbruck (Bergiselschanze, HS 130) lasciando a enorme distanza tutti i suoi rivali: per lui si apre la possibilità di chiudere il Grande Slam, impresa riuscita, prima di lui, solo a Sven Hannawald (Germania, 2002) e Kamil Stoch (Polonia, 2018). Kobayashi vola più lungo di tutti nella prima serie con uno strepitoso Salto da ...

LIVE Salto con gli sci - Tournée 4 Trampolini Innsbruck 2019 in DIRETTA : Ryoyu Kobayashi prende il volo! Tris di vittorie ed en plein vicino! : Buon pomeriggio e bentrovati alla DIRETTA LIVE della terza tappa della Tournée dei Quattro Trampolini 2018/2019 a Innsbruck, in Austria. Prosegue la 67esima edizione della storica competizione di Salto con gli sci. Due salti che si svolgeranno con KO System nella prima delle due serie, con 25 atleti che si qualificheranno alla seconda vincendo gli head-to-head e cinque che entreranno stabilendo i migliori punteggi tra gli sconfitti. Ryoyu ...

Tournée 4 Trampolini oggi - orario d’inizio e come vedere in tv la tappa di Innsbruck : Lo spettacolo della Tournée dei Quattro Trampolini 2018-2019 continua con la terza tappa sul trampolino HS130 di Innsbruck, in Austria, in programma oggi a partire dalle ore 14.00. Dopo la prima metà del Torneo, la lotta per la vittoria finale sembra ristretta ai primi due della classifica generale: il giapponese Ryoyu Kobayashi, primo con 548.9 punti, e il tedesco Markus Eisenbichler, secondo a quota 546.6. Il nipponico, dominatore assoluto ...

Tournée 4 Trampolini 2019 - gli accoppiamenti della terza tappa di Innsbruck. Ryoyu Kobayashi sfida il modesto Leitner - per Eisenbichler c’è Aschenwald : Il giapponese Ryoyu Kobayashi ha ottenuto il miglior punteggio nelle qualificazioni della terza tappa della Tournée dei Quattro Trampolini 2018-2019 ad Innsbruck, perciò nella prima manche della gara di domani affronterà nello scontro diretto l’austriaco Clemens Leitner, 50° in qualifica. Il vento ha mescolato le carte provocando alcune controprestazioni da parte di protagonisti annunciati come il tedesco Markus Eisenbichler (32°, ...

Salto con gli sci - Tournée 4 Trampolini Innsbruck 2019 : Ryoyu Kobayashi vince le qualificazioni davanti a Koudelka e Forfang. Eliminato Insam : Ryoyu Kobayashi impressiona e si aggiudica la prova di qualificazione nella terza tappa della Tournée dei Quattro Trampolini sul trampolino HS130 di Innsbruck, in Austria. Il giapponese, leader della classifica generale della Tournée dopo le prime due gare tedesche, si conferma in uno stato di forma eccezionale con un Salto non perfetto ma sufficiente per ottenere il miglior punteggio (126.2 punti con 126.5 metri) davanti al ceco Roman Koudelka ...

Salto con gli sci - Tournée 4 Trampolini 2019. Ryoyu Kobayashi contro Markus Eisenbichler : è questo il duello sui trampolini austriaci : Ryoyu Kobayashi contro Markus Eisenbichler: è questa la sfida che attende gli appassionati di Salto con gli sci nelle ultime due tappe della Tournèe dei 4 trampolini 2019. E’ una sfida apertissima perchè Kobayashi, pur avendo vinto le prime due tappe, non ha chiuso il discorso e decisivo potrebbe rivelarsi il quarto appuntamento in programma a Innsbruck da domani a venerdì. Kobayashi ha dalla sua una situazione ideale dal punto di vista ...

Tournée 4 Trampolini - terza tappa Innsbruck 2019 : programma - orari e tv. Il calendario completo : La Tournèe dei Quattro Trampolini 2018-2019 continua dopo le prime due gare in Baviera e si trasferisce in Austria per la terza tappa sul trampolino HS130 di Innsbruck. La lotta per la classifica generale della Tournèe sembra ormai riservata a due atleti che hanno fatto la differenza sulla concorrenza nella prima metà della competizione: il giapponese Ryoyu Kobayashi, primo con 548.9 punti, ed il tedesco Markus Eisenbichler, secondo con 546.6. ...

Salto con gli sci - Tournée 4 Trampolini Garmisch-Partenkirchen 2019. Ryoyu Kobayashi raddoppia : batte ancora Eisenbichler ma è battaglia aperta in classifica : Ryoyu Kobayashi non perde un colpo e si aggiudica anche la seconda tappa della Tournèe dei 4 Trampolini sull’impianto di Garmisch Partenkirchen, regalando al Giappone una vittoria su questo trampolino a 18 anni dal successo di Kasai nel 2001 che era anche l’ultimo dei nipponici prima dell’edizione attuale della gara a tappe in Germania e Austria. Una gara diversa rispetto a Oberstdorf per il giapponese, al sesto successo ...