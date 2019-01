Tournament of Champions | Molinari 21Â°

Golf – Sentry Tournament of Champions : Francesco Molinari al 21° posto - comanda Gary Woodland : Molinari, ammesso alla gara per aver vinto nel 2018 il Quicken Loans National, ha iniziato e terminato con un bogey e in mezzo ha messo due birdie per il 73 Francesco Molinari è al 21° posto con 217 (73 71 73, -2) colpi dopo il terzo giro del Sentry Tournament of Champions, torneo del PGA Tour riservato ai vincitori della stagione precedente che si sta svolgendo al Plantation Course (par 73) di Kapalua nell’isola di Maui alle Hawaii. Il ...

Golf - PGA Tour 2019 : Gary Woodland allunga al Sentry Tournament of Champions - indietro Francesco Molinari (21°) : Si è concluso nella notte italiana il terzo giro del Sentry Tournament of Champions, primo torneo del 2019 per il PGA Tour, in scena sull’isola di Maui, alle Hawaii (Stati Uniti d’America). Sul par 73 del Plantation Course del Kapalua Resort sono presenti soltanto quei giocatori capaci di conquistare un successo sul circuito americano nello scorso anno. Quando restano diciotto buche da giocare, lo statunitense Gary Woodland ha ...

Golf - PGA Tour 2019 : Gary Woodland da solo al comando del Sentry Tournament of Champions - Molinari 17° : La stagione del PGA Tour riprende con il tradizionale appuntamento riservato ai vincitori di tornei dell’annata appena trascorsa. Spazio dunque al Sentry Tournament of Champions (montepremi 6,5 milioni di dollari), evento che si svolge sul percorso par 73 del Plantation Course del Kapalua Resort di Kapalua (Hawaii, Stati Uniti). Al termine del secondo round troviamo al comando Gary Woodland. L’americano, dopo un solido giro da -6, ...

Golf - PGA Tour – Sentry Tournament of Champions : scatta Gary Woodland - sale Francesco Molinari : Nel Tournament of Champions il leader ha tre colpi di margine su McIlroy, DeChambeau e su Tway Francesco Molinari, 17° con 144 (73 71, -2) colpi, ha recuperato cinque posizioni nel secondo giro del Sentry Tournament of Champions, torneo del PGA Tour riservato ai vincitori della stagione precedente che si sta svolgendo al Plantation Course (par 73) di Kapalua nell’isola di Maui alle Hawaii. E’ passato a condurre con 134 (67 67, -12) Gary ...

Golf - PGA Tour – Kevin Tway leader dopo il giro iniziale del Sentry Tournament of Champions : Francesco Molinari 22° : Nel Tournament of Champions Dustin Johnson, Justin Thomas e Gary Woodland al secondo posto Francesco Molinari è al 22° posto con 73 (par) colpi dopo il giro iniziale del Sentry Tournament of Champions, torneo del PGA Tour riservato ai vincitori della stagione precedente che si sta svolgendo al Plantation Course (par 73) di Kapalua nell’isola di Maui alle Hawaii. E’ al vertice con 66 (-7) Kevin Tway, seguito a un colpo da Dustin Johnson, ...

