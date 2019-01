Tour de France 2019 | il percorso e le 21 tappe ai raggi X Tourmalet e Galibier decisivi

Tour de Ski - Francesco De Fabiani sul podio in Val di Fiemme : 2° dietro Klaebo nella Mass Start : Dopo il secondo posto del 2 gennaio nella 15 km a tecnica classica Francesco De Fabiani aveva detto che la Mass Start di sabato sarebbe stata la sua gara e lo è stata davvero. L'azzurro è stato ...

Tour de Ski - Francesco De Fabiani : “Sono rammaricato - volevo vincere. Domani spero di non soffrire sul Cermis” : Che emozioni dalla 15 km a tecnica classica della mass start in Val di Fiemme, valida per il Tour de Ski 2019. Francesco De Fabiani si è confermato su livelli eccellenti ed è giunto secondo, dispuntando una gara da primattore, cercando il successo con un attacco molto coraggioso negli ultimi 500 metri. La sfida in volata appassionante con il norvegese Johannes Høsflot Klæbo sorride allo scandinavo ma resta l’eccezionale prova disputata dal ...

Golf - PGA Tour – Sentry Tournament of Champions : scatta Gary Woodland - sale Francesco Molinari : Nel Tournament of Champions il leader ha tre colpi di margine su McIlroy, DeChambeau e su Tway Francesco Molinari, 17° con 144 (73 71, -2) colpi, ha recuperato cinque posizioni nel secondo giro del Sentry Tournament of Champions, torneo del PGA Tour riservato ai vincitori della stagione precedente che si sta svolgendo al Plantation Course (par 73) di Kapalua nell’isola di Maui alle Hawaii. E’ passato a condurre con 134 (67 67, -12) Gary ...

Sci di fondo - Tour de Ski Val di Fiemme 2019 : Francesco De Fabiani - una mass start per confermarsi in vista del Cermis : Francesco De Fabiani, dopo il ritiro di Sindre Bjoernestad Skar, nella classifica generale del Tour de Ski si ritrova in una posizione che forse anche lui non avrebbe osato sperare di occupare a questo punto: la quinta. L’azzurro, nono nell’edizione del 2016, deve però sfruttare al meglio la 15 km mass start a tecnica classica di oggi in Val di Fiemme, forse il suo ultimo vero terreno di caccia per guadagnare terreno su un gigantesco ...

Tour de France 2019 - il percorso e le 21 tappe ai raggi X. Tourmalet e Galibier decisivi nella lotta per la maglia gialla : È stato presentato oggi a Parigi il percorso del Tour de France 2019. La 106ma edizione della Grande Boucle partirà sabato 6 luglio dalla capitale del Belgio, Bruxelles, per concludersi domenica 28 con la classica passerella finale sui Campi Elisi di Parigi. Saranno solo due le cronometro, per un totale di 54 km contro il tempo, mentre ci attendono cinque spettacolari arrivi in salita, tra cui spiccano quelli a La Planche des Belles Filles e sul ...

Sci di fondo - Tour de Ski 2019 : Francesco De Fabiani prova a guadagnare terreno nella mass start in tecnica classica : Il Tour de Ski sbarca in Val di Fiemme e l’Italia spinge Francesco De Fabiani verso l’impresa: l’azzurro è sesto in classifica ma, dopo l’annunciato ritiro del norvegese Sindre Skar, è in pratica quinto e, anche se dietro tanti avversari sono vicini (sono in dieci gli atleti racchiusi in 5″5 e il nostro rappresentante è il capofila), sognare non costa nulla. La tappa di domani infatti sorride all’azzurro, che ...

Golf - PGA Tour – Kevin Tway leader dopo il giro iniziale del Sentry Tournament of Champions : Francesco Molinari 22° : Nel Tournament of Champions Dustin Johnson, Justin Thomas e Gary Woodland al secondo posto Francesco Molinari è al 22° posto con 73 (par) colpi dopo il giro iniziale del Sentry Tournament of Champions, torneo del PGA Tour riservato ai vincitori della stagione precedente che si sta svolgendo al Plantation Course (par 73) di Kapalua nell’isola di Maui alle Hawaii. E’ al vertice con 66 (-7) Kevin Tway, seguito a un colpo da Dustin Johnson, ...

Sci di fondo - Tour de Ski 2019. Domani scatta la volata finale : l’Italia sogna con Francesco De Fabiani : Sono trascorsi undici anni dall’ultimo (e unico) podio italiano al Tour de Ski al maschile, firmato da Giorgio Di Centa che fu terzo nel 2008, otto dall’ultimo podio azzurro in assoluto con Marianna Longa terza nel 2011. Francesco De Fabiani ha la possibilità di rinverdire i fasti di un decennio fa, anzi lo ha già fatto perchè negli ultimi anni difficilmente sul Cermis si è visto un italiano in lotta per le posizioni che contano ...

Golf - PGA Tour 2019 : al Sentry Tournament of Champions comanda Kevin Tway - Francesco Molinari 22° : Dopo alcune settimane di pausa tornano a riempirsi i green del PGA Tour con il Sentry Tournament of Champions, che apre l’anno Golfistico alle Hawaii, e precisamente sull’isola di Maui. Dopo il primo giro sul par 73 del Kapalua Resort (dei due percorsi viene utilizzato il Plantation Course), al comando c’è Kevin Tway: il trentenne dell’Oklahoma è autore di sette birdie e ha un colpo di vantaggio sul trio formato dai ...

Sci di fondo - Tour de Ski 2019 : Francesco De Fabiani in rampa di lancio - gli altri azzurri a ridosso della zona punti : Il Tour de Ski ha esaurito anche le tappe tedesche ed ora si appresta a ritornare in Italia, con le due tappe conclusive in Val di Fiemme, che culmineranno domenica con la temibile scalata al Cermis. In casa azzurra fa sorridere il sesto posto attuale di Francesco De Fabiani, che potrebbe anche migliorare dopo la 10 km mass start in tecnica classica prevista sabato. La classifica generale maschile sembra essere affare ristretto al norvegese ...

Sci di fondo - Tour de Ski 2019. Francesco De Fabiani : “Buone sensazioni - sto bene fisicamente. Ora la Val di Fiemme” : Francesco De Fabiani si è ben comportato nella gara a inseguimento di Oberstdorf, quinta tappa del Tour de Ski 2019 di sci di fondo. L’azzurro, ieri capace di conquistare un eccellente secondo posto nella 15 km, si è difeso egregiamente e ha concluso in sesta posizione, stessa piazza che occupa anche in classifica generale con uno sguardo verso il podio del prestigioso circuito itinerante. L’azzurro ora si lancia verso i due ...

Tour de Ski 2019 - Francesco De Fabiani ottimo sesto nella pursuit di Oberstdorf : il podio della generale non è lontano! Klaebo precede Ustiugov allo sprint : La 15 km skating ad inseguimento del Tour de Ski sorride al norvegese Johannes Klaebo, che conquista la prima gara distance stagionale battendo in volata ad Oberstdorf il russo Sergey Ustiugov, ma la bella notizia di giornata in casa Italia riguarda Francesco De Fabiani, che chiude sesto ed ora, nella mass start in tecnica classica di sabato in Val di Fiemme, potrebbe addirittura puntare al quarto posto in classifica generale. Parte davanti a ...