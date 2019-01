huffingtonpost

: 'Ti chiediamo scusa a nome della città'. I triestini portano coperte al clochard 'vittima' del vicensidaco - HuffPostItalia : 'Ti chiediamo scusa a nome della città'. I triestini portano coperte al clochard 'vittima' del vicensidaco - sampdoria : Nella foga degli ultimi istanti di #JuveSamp non siamo stati lucidi nell’esprimere la nostra delusione. Umilmente chiediamo scusa. - deustronzio : RT @NiccoloZancan: Ti chiediamo scusa a nome della città di Trieste. -

(Di domenica 6 gennaio 2019) "Caro amico, speriamo che questa notte tu soffra meno il freddo. Ticittà di Trieste. Ps. In caso di mancato ritiro non gettare nulla, provvederemo al recupero entro domani, grazie". I cittadini di Trieste hanno voluto provvedere al gesto sgarbato del loro vicesindaco, il leghista Paolo Polidori, che su Facebook si è vantato di aver buttato ledi un clochard che dormiva per strada, salvo poirsi e cancellare il post.Così ihanno provveduto recapitando al senzatettoe maglioni e lasciando un cartello in cui a chiare lettere intendevanorsi per il comportamento di Polidori che, nonostante si siato e difeso dicendo che "sul clochard c'era un provvedimento di allontanamento, ho presunto che fosse andato via. Non sono un razzista", è stato attaccata da più parti. In molti, infatti, ...