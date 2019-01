' The Dark Crystal | Age of Resistance' | il prequel del fantasy del ' papà' dei Muppet sarà

Diablo 3 : al via l'evento annuale The Darkening of Tristram : Puntuale come da tradizione, è iniziato da poco l'evento annuale Darkening of Tristram di Diablo 3, che vuole celebrare la storia della longeva saga introducendo tanti contenuti ispirati al primo Diablo.Come riporta VG24/7, l'evento si tiene dal 2017 e a ogni appuntamento rende disponibile l'ambientazione del primo Diablo, affidando ai giocatori il compito di indagare nel Santuario per scoprire i dettagli dell'operato di un misterioso gruppo di ...

'The Dark Crystal : Age of Resistance' - ci sono Hammill e Vikander : torna il fantasy di Jim Henson : Netflix porta sul piccolo schermo, in dieci episodi, il prequel del film del 1982 del 'papà' dei Muppets. La serie ci riporterà nel mondo di Thra, creato per il lungometraggio originale. Tra i ...

BeThesda al centro di nuove polemiche riguardo i materiali delle bottiglie di Nuka-Cola Dark : Bethesda non è estranea a collaborazioni rivolte ad un pubblico adulto, ad esempio tempo fa lanciò insieme a Carlsberg una birra a tema Fallout. Purtroppo per Bethesda però, la sua nuova Nuka-Cola Dark sembra essere al centro di una nuovo polemica.Come riporta Comicbook, nell'universo del gioco, la Nuka-Cola Dark rappresenta il tentativo della società (fittizia) di entrare nel mercato degli alcolici, nella realtà la riproduzione di tale prodotto ...

The Dark Side of Gonzalo Higuain : Su e giù La carriera di Gonzalo Higuain è un continuo saliscendi, un infinito giro sulle montagne russe. È stato come se ogni picco di grandezza fosse il prologo a un crollo, inevitabile e quindi quasi atteso, a un certo punto. Ora viviamo una fase di down. Una lunga fase di down, che inizia con Juventus-Real Madrid dello scorso anno e si interrompe solo per un attimo, per il gol-scudetto a Milano con l’Inter. Il resto è discesa, sempre più ...

The Long Dark : l'aggiornamento di dicembre introduce le versioni "Redux" dei primi due episodi e novità per la modalità Survival : Le ultime notizie su The Long Dark ci parlavano dell'uscita dell'episodio 3 che, come probabilmente saprete, è stata rimandata. Allo stesso tempo, era stata confermata per questo mese la pubblicazione dei primi due capitoli in versione "Redux".Come promesso, l'aggiornamento di dicembre introduce le versioni Redux della modalità di gioco Wintermute per gli episodi 1 e 2 attualmente disponibili. Questi due episodi sono rimasterizzati in Wintermute ...

The Darkness in Italia nel 2019 - 2 concerti a Milano e Majano (Udine) : prezzi dei biglietti in prevendita : The Darkness in Italia nel 2019 per due concerti in programma la prossima estate. Il gruppo ha annunciato due eventi in programma nella penisola nell'ambito della tournée mondiale del prossimo anno: The Darkness saranno in Italia per due concerti rispettivamente a Milano e a Majano (Udine). L'evento al Carroponte di Sesto San Giovanni (Milano) è atteso per il prossimo 20 luglio, mentre il 21 luglio il gruppo si esibirà al Festival di ...

In The Dark - su La Effe le indagini tra il professionale ed il privato : Due indagini, che svelano il lato oscuro di chi ci circonda e ci ricordano che tutti noi abbiamo dei segreti. E' un poliziesco dai toni cupi In The Dark, in onda oggi, 11 dicembre 2018, e martedì prossimo, 18 dicembre 2018, alle 21:10 su La Effe (canale 135 di Sky).Un'altra serie tv tratta da dei romanzi, in questo caso "Time of Death" ed "In the Dark" di Mark Billingham, adattati per la tv da Danny Brocklehurst, che porta sul piccolo ...

Perché Pechino guarda al 'dark side of The Moon' : ... comunque notevole Perché ci dirà di più su origini e struttura del satellite, un traguardo dal valore simbolico che Xi Jinping potrà rivendere ai cittadini e al mondo: neppure i sovietici, neppure ...

Hellblade : Senua’s Sacrifice - il titolo dark fantasy di Ninja Theory arriva in versione fisica per Xbox One e PlayStation4 – la nostra prova : Hellblade: Senua’s Sacrifice alla sua uscita un anno fa – solo in digitale – fece scalpore spiazzando tutti quei giocatori che si aspettavano dai ragazzi di Ninja Theory – lo studio che si è occupato del suo sviluppo – un action puro, come quelli a cui li avevano abituati in passato, mettendo invece in campo un percorso introspettivo nella psiche umana in cui i combattimenti svolgono solo un ruolo di contorno nel ...

The Dark Pictures : Man of Medan riceve oggi un nuovo video diario di sviluppo : Bandai Namco, attraverso un comunicato stampa, ha rilasciato oggi la seconda parte del primo diario di sviluppo per il gioco horror The Dark Pictures: Man of Medan, previsto per il 2019 su PC, PS4 e Xbox One.Questa seconda parte, come la prima, si concentra ancora sulla creazione e lo sviluppo della nave fantasma. The Dark Pictures Anthology è una serie di giochi horror stand-alone, progettati per presentare una nuova, terrificante esperienza a ...

The Dark Pictures : Man of Medan : pubblicato il primo diario di sviluppo focalizzato sulla nave fantasma : Bandai Namco Entertainment Europe ha pubblicato oggi il primo diario di sviluppo per The Dark Pictures: Man of Medan. Questo video si concentra sulla creazione e lo sviluppo di uno dei protagonisti del gioco: la nave fantasma.Con questo primo Dev Diary il team di Supermassive Games mostra il dietro le quinte della realizzazione della nave fantasma: il team racconta tutto, dall'audio autentico dei chiavistelli delle porte a come il suono si ...

Dark Side of The Moon miglior album rock di sempre per i lettori di Louder : The Dark Side of the Moon dei Pink Floyd è stato votato come album rock migliore di tutti i tempi: questo il verdetto dello speciale sondaggio lanciato ai suoi lettori dal magazine britannico Louder. Il voto si è concluso poche settimane fa sul sito ufficiale della rivista: i lettori hanno scelto fra 500 album e, a differenza della maggior parte dei sondaggi, che offrono agli elettori una lista limitata di titoli da scegliere, il sondaggio ha ...

Divinity : Original Sin 2 e il gioco da tavolo The Dark Eye si incontrano nella nuova campagna GM Prison of Shadow : Attraverso un comunicato stampa, Larian Studios ha annunciato l'arrivo di una nuova campagna della modalità GM di Divinity: Original Sin 2, Prison of Shadow, scritta e realizzata dal celebre Ulisses Spiele autore del gioco di ruolo da tavolo Dark Eye.Prison of Shadow trasporterà da 3 a 5 giocatori e il master nell'universo di Dark Eye, esplorando una città nanica abbandonata alla ricerca di un potente artefatto. Il party ben presto si troverà ad ...

A SHOT IN The Dark II - "L'Uomo nel Mirino" vince il Premio Cavaliere Gillo : Ad unanime consenso ha segnalato infine, con una menzione speciale, Mondo si occuperà di voi... «che in un crescendo ossessivo opera una critica della società dei consumi: il tema, tuttavia, non ...