Thailandia | giovane saudita fugge dalla famiglia e twitta dall’aeroporto | “Sono sicura al

ilfattoquotidiano

(Di domenica 6 gennaio 2019) “Sonoal 100% che mi uccideranno, non appena uscirò dal carcere”, “la miaè severa e mi ha chiusa in una stanza per sei mesi solo perché mi sono tagliata i capelli”. Così Rahaf Mohammed M Alqunun, la 18enneche è fuggitaed è trattenuta all’aeroporto di Bangkok, bloccata mentre tentava di raggiungere l’Australia. “Mi hanno preso il passaporto”, ha raccontato, mentre le autorità thailandesi hanno detto che le è stato negato l’ingresso nel Paese. La ragazza si è detta “spaventata” e ha raccontato che sta “perdendo la speranza”, ha inoltre dichiarato che il suo ‘guardiano’ avrebbe denunciato che stava viaggiando “senza il suo permesso”. Tra le pesanti restrizioni ai diritti delle donne in Arabiac’è la ‘tutela’ obbligatoria di un ...