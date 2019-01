Terremoto in Iran | scossa M 5 9 Colpita ancora la provincia di Kermanshah | nessuna

Scossa di Terremoto magnitudo 5.8 in Iran : Una Scossa di terremoto magnitudo 5.8 ha colpito la provincia occidentale di Kermanshah, in Iran: lo riporta l’Istituto geofisico statunitense USGS. L’agenzia di stampa Iraniana Fars non segnala danni o vittime. La Scossa è stata localizzata a 40 km sud-sudovest da Sarpol-e Zahab, ad una profondità di 25,1 km. L'articolo Scossa di terremoto magnitudo 5.8 in Iran sembra essere il primo su Meteo Web.