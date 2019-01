Terremoto | il sindaco di Acquaviva d’Isernia | “Tanto spavento”

Terremoto L'AQUILA M 4.1/ Ultime notizie - Sindaco di Collelongo : 'Tanta paura - ma nessun danno' : TERREMOTO L'AQUILA M 4.1: Ultime notizie, la scossa ha visto il suo epicentro al confine tra Lazio e Abruzzo. Avvertita ad Avezzano e Roma.

Terremoto Roma - il Sindaco di Gallicano : “Tanta paura - ma senza danni” : La scossa di magnitudo 3.2, verificatasi poco prima dell’una di questa notte, nella zona est di Roma con epicentro a Gallicano nel Lazio “ha provocato molta paura ma per fortuna al momento non risultano danni e persone né a case, né a edifici pubblici e storici”. Lo riferisce all’Adnkronos il Sindaco di Gallicano, Comune a circa una quarantina di chilometri dalla Capitale, che subito dopo la scossa si è attivato per ...

Terremoto Catania - il sindaco di Zafferana Etnea : “Chiediamo aiuto al Governo” : “Al Governo chiediamo di aiutarci a ristabilire la normalità nella nostra comunità fortemente danneggiata sul piano strutturale e provata su quello emotivo. La frazione di Fleri e’ stata devastata e anche Poggiofelice e Pisano hanno subito danni. Speriamo che lo Stato, come gia’ sta facendo, ci aiutera’ nell’opera di ricostruzione che e’ la parte piu’ delicata. Abbiamo messo a disposizione della ...

Salvini posta un selfie con pane e Nutella dopo il Terremoto e l’omicidio a Pesaro. Il sindaco : “Aspetto informazioni” : In molti su Facebook lo hanno definito “sciacallo” e “insensibile”, mentre il Partito democratico attacca parlando di “una vera vergogna“. L’oggetto in questione è un post pubblicato questa mattina sulla pagina di Matteo Salvini, in cui il ministro dell’Interno appare in foto mentre fa colazione e scrive: “Il mio Santo Stefano comincia con pane e Nutella, il vostro???”. Un post pubblicato poche ore ...

Terremoto Etna - il sindaco Pogliese : “Danni ingenti alle cose” : “Catania, dopo la ricognizione effettuata dalla protezione civile comunale guidata dall’assessore Porto, non presenta danni alle persone e alle cose. Nell’hinterland la situazione nei comuni metropolitani maggiormente colpiti dal Terremoto, per fortuna, non presenta danni gravi alle persone (10 feriti lievi accertati); sono purtroppo ingenti quelli alle cose“: lo rende noto sulla propria pagina di Facebook il sindaco ...

Terremoto - il sindaco di Accumoli : 'Non ho più soldi in cassa - niente stipendi' : I 700mila euro sono i soldi che sono stati spesi dal Comune per i 21 lavoratori dal giorno che sono stati assunti a oggi. "La struttura commissariale del governo , il Commissario straordinario alla ...

Terremoto Rimini - il sindaco : “Avviate le procedure per la verifica degli edifici pubblici e delle scuole” : A seguito della scossa di magnitudo 4.0 (ribassata da 4.2) registrata alle 13.48 con epicentro nella zona di Santarcangelo di Romagna “non si segnalano danni a persone e cose e sono state avviate le procedure per la verifica degli edifici pubblici e delle scuole“, ha dichiarato il sindaco di Rimini. “Ci sono state molte chiamate ai Vigili del Fuoco“, “ma non si registrano danni: siamo in costante contatto con le ...

Forte scossa di Terremoto al Nord Italia - il sindaco di Santarcangelo di Romagna : “Cittadini scesi in strada” : “Non ci risultano danni evidenti anche se siamo gia’ partiti con delle verifiche. In citta’ il terremoto si e’ sentito bene e i cittadini sono scesi in strada preoccupati mentre, nelle frazioni, la scossa e’ stata piu’ lieve“: lo ha reso noto Alice Parma, sindaco di Santarcangelo di Romagna (Rimini), il Comune più vicino all’epicentro della scossa di terremoto magnitudo 4.2 verificatasi alle ...