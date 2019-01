Tensioni in Forza Italia | coordinatore Agrigento sbatte la porta | “Miccichè come don

ilfogliettone

(Di domenica 6 gennaio 2019) Il presidente provinciale didi, Piero Macedonio, lascia il partito. E lo fando lain contrasto con la linea politica del commissario regionale degli azzurri in Sicilia, Gianfranco Miccichè, "un uomo che aveva conosciuto i venti della vittoria del 61 a zero e che ora, conscio di essere alla fine della carriera politica e avendo raggiunto il traguardo ambito di presidente dell'Assemblea regionale siciliana, si permette di svendere pezzi di territorio siciliano dicon accordi, certamente scellerati, con altri poteri che governano la Sicilia".irpIn una lunga lettera di commiato indirizzata anche al presidente Silvio Berlusconi, il maggiorente di Fi adnon fa mistero della sua "grande delusione". Il dito è puntato sugli "impegni non mantenuti" presi in campagna elettorale, promesse "andate in fumo". "Aagrigentina ...