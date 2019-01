Tennis | Nishikori batte Medvedev e trionfa a Brisbane

Tennis - ATP 250 Brisbane 2019 : Kei Nishikori batte in finale il russo Daniil Medvedev dopo due ore di battaglia : Il nipponico Kei Nishikori si aggiudica il torneo ATP di Brisbane: sul cemento australiano il giapponese, testa di serie numero 2, batte in finale il russo Daniil Medvedev, numero 4 del seeding, dopo due ore di battaglia con lo score di 6-4 3-6 6-2. Per il Tennista asiatico si tratta del dodicesimo titolo in carriera. Comincia subito bene Medvedev, che si procura tre palle break consecutive nel secondo gioco; Nishikori gliele annulla tutte, ma ...

Tennis - ATP 250 Brisbane 2019 : Kei Nishikori e Daniil Medvedev in finale nel Queensland : Saranno Kei Nishikori e Daniil Medvedev a giocare la finale dell’ATP 250 di Brisbane. Il giapponese e il russo, teste di serie numero 2 e 4 nel Queensland, hanno battuto in semifinale i due francesi rimasti, rispettivamente Jeremy Chardy e Jo-Wilfried Tsonga. Due i precedenti tra i finalisti, entrambi nel 2018: a Monte Carlo vinse il nipponico, a Tokyo il moscovita. Nishikori e Chardy rimangono in equilibrio per i primi quattro giochi del ...

Tennis : Nishikori finalista a Brisbane. Re Roger batte Zverev a Perth : Tennis SEGUI TUTTI I MATCH IN DIRETTA Il giapponese Kei Nishikori è il primo finalista del 'Brisbane International', torneo Atp 250 con un montepremi di 527.880 dollari in corso sui campi in cemento ...

Atp Finals 2018/ Diretta Thiem Nishikori - Federer Anderson streaming video e tv - orario delle partite - Tennis - - IlSussidiario.net : Diretta Atp Finals 2018, streaming video e tv: si conclude il primo girone al Master di tennis maschile, tutti i giocatori possono arrivare in semifinale.

Tennis - ATP Finals 2018 : Roger Federer si riscatta contro Dominic Thiem - Anderson strapazza Nishikori : Terza giornata di incontri nelle ATP Finals 2018 di Londra (Gran Bretagna). In scena quest’oggi il secondo turno delle partite del “Lleyton Hewitt Group” e grande attesa c’era per Roger Federer. Lo svizzero, che aveva perso all’esordio malamente contro il giapponese Kei Nishikori, era atteso alla prova d’appello contro l’austriaco Dominic Thiem. Il n.3 del mondo non ha avuto pietà e in 1 ora e 8 minuti di partita si ...

Tennis : Atp Finals - Anderson travolge Nishikori : ROMA - Kevin Anderson ha compiuto un passo significativo verso le semifinali delle Atp World Tour Finals 2018 di Londra . Nell'incontro di apertura della terza giornata, protagonisti i componenti del '...

Tennis - Finals : Anderson travolge Nishikori e dona 1000 dollari ai pompieri di Los Angeles : LONDRA - Kevin Anderson avanza a grandi passi verso le semifinali delle Atp Finals di Londra, l'ultimo torneo della stagione. Al suo debutto in questo torneo, il Tennista sudafricano di trentadue anni,...

Tennis - ATP Finals 2018 : Federer obbligato a vincere contro Thiem. Nishikori e Anderson possono già volare in semifinale : Sarà un martedì quasi da dentro o fuori per Roger Federer alle ATP Finals 2018 di Londra. Lo svizzero ritorna in campo ed è praticamente obbligato a vincere contro Dominic Thiem per evitare una possibile clamorosa eliminazione. La sconfitta all’esordio contro Kei Nishikori ha messo in salita il cammino del nativo di Basilea, che non può davvero più sbagliare se vuole ancora andare alla caccia del suo centesimo titolo della carriera. Anche ...

Tennis - ATP Finals 2018 : Nishikori sorprende Federer all’esordio - Anderson supera Thiem : Prima giornata delle ATP Finals 2018, prima sorpresa di un certo livello: Kei Nishikori batte Roger Federer nel match serale, costringendo lo svizzero a doversi rimettere velocemente in carreggiata tra due giorni. Nell’altro incontro del gruppo intitolato a Lleyton Hewitt, Kevin Anderson ha superato, pur con un secondo set lungo, Dominic Thiem. KEVIN Anderson B. DOMINIC Thiem 6-3 7-6 (10) Esordio vincente per il sudafricano ...

Tennis - ATP Finals 2018 : a Londra si comincia con Anderson-Thiem - Federer di sera contro Nishikori : L’ultimo torneo dell’anno è arrivato: cominciano oggi alla O2 Arena di Londra le ATP Finals 2018, sponsorizzate dalla giapponese Nitto. L’ultimo vincitore, Grigor Dimitrov, non si è qualificato per questa edizione: il bulgaro, pertanto non potrà difendere il titolo conquistato contro David Goffin in tre set (e anche il belga quest’anno è assente). Quest’oggi scende in campo il gruppo intitolato a Lleyton Hewitt, ...

Tennis - ATP Finals 2018 : definito il quadro dei partecipanti. Dominic Thiem e Kei Nishikori gli ultimi due qualificati a Londra. C’è l’incognita Nadal : Il Masters 1000 di Parigi-Bercy, in corso di svolgimento sul cemento francese, era l’ultimo appuntamento funzionale alla qualificazione per le ATP World Tour Finals, in programma alla “O2 Arena” di Londra dall’11 al 18 novembre. Le Finals del Tennis maschile, riservate ai migliori otto giocatori del mondo secondo la Race to London, hanno ormai preso forma. Saranno infatti Novak Djokovic, Rafael Nadal, Roger Federer, Alexander ...

Tennis - ATP Vienna 2018 : Kevin Anderson trionfa in Finale. Il gigante sudafricano supera Kei Nishikori in due set : Kevin Anderson trionfa nell’“Erste Bank Open”, torneo ATP 500 dotato di un montepremi di 2.198.250 euro che si è concluso sul veloce indoor di Vienna, in Austria. Il sudafricano, numero 8 del mondo, ha superato in Finale il giapponese Kei Nishikori, numero 11 ATP e quinta testa di serie del seeding, con il punteggio di 6-3 7-6(3). Parliamo del quinto titolo conquistato dal gigante di Johannesburg, il primo appartenente alla categoria dei ...