Sudan, rilasciata giornalista italiana

Antonella Napoli, lache si trovava in, è stata. Lo hanno confermato fonti diplomatiche all'Adnkronos. La Napoli era stata fermata perché avrebbe scattato foto a "obiettivi sensibili". Antonella Napoli,fondatrice e presidente della Onlus Italians for Darfur, si trovava inper seguire le proteste contro il presidente Omar al Bashir Dopo esser stata fermata si erano perdute le sue tracce,ha denunciato in un tweet Riccardo Noury, portavoce di Amnesty International in Italia.(Di domenica 6 gennaio 2019)