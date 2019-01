Sudan | la giornalista italiana Antonella Napoli è stata rilasciata

ANTONELLA NAPOLI - GIORNALISTA SCOMPARSA IN Sudan/ Fermata da finti agenti : ultimo sms interrotto - 'avvisa..' : ANTONELLA NAPOLI, GIORNALISTA italiana SCOMPARSA in SUDAN. Fermata da presunti poliziotti, comunicazioni interrotte e ultimo sms non completato.

Sudan - rilasciata la giornalista italiana fermata : E' stata rilasciata Antonella Napoli, la giornalista italiana fermata a Khartum, in Sudan. Lo si apprende da fonti qualificate che spiegano che era stata fermata perche' avrebbe scattato foto a obiettivi considerati 'sensibili'. Antonella Napoli, fondatrice e presidente della Onlus Italians for Darfur, si trova in Sudan per seguire le proteste contro il presidente Omar al Bashir.

"Antonella Napoli fermata in Sudan da presunti poliziotti". Amnesty lancia allarme per la giornalista e blogger Huffpost : Antonella Napoli, fondatrice e presidente dell'associazione "Italians for Darfur Onlus", membro del consiglio di presidenza di "Articolo 21", da molti anni blogger di Huffpost, attualmente in Sudan per seguire le proteste in corso nel Paese, sarebbe stata fermata a Khartoum da presunti poliziotti. Riccardo Noury, portavoce della sezione italiana di Amnesty International, ha lanciato l'allarme in un tweet: "La giornalista Antonella Napoli fermata ...