Spazio | il 7 gennaio il primo volo senza equipaggio della Crew Dragon

Cesare Carugi in concerto venerdì 11 gennaio allo Spazio Teatro 89 di Milano : Il primo live del nuovo anno allo Spazio Teatro 89 di Milano è affidato al chitarrista Cesare Carugi, che venerdì

Calciomercato Juventus/ Ultime notizie - Allegri blocca Benatia - ma il difensore cerca Spazio - 1 gennaio - : Calciomercato Juventus, Ultime notizie 1 gennaio: Allegri blinda Benatia, ma il difensore cerca spazio. Su di lui si fanno avanti Dortmund e Schalke 04.

"C'è Spazio per tutti!" - lo spettacolo nato dal libro di Leo Ortolani - domenica 6 gennaio 2019 - al Teatro al Parco : Con 'C'è spazio per tutti' fumetto e musica, um­orismo e poesia, si fondono in uno spettacolo curioso, divertente e al tempo stesso attuale, una riflessione sulla scienza e sulla tecni­ca in ...

Inter - Miranda non trova Spazio : potrebbe chiedere la cessione a gennaio : In casa Inter comincia a delinearsi la strategia di mercato da attuare nelle prossime sessioni, in particolar modo a gennaio, visto che verrà sicuramente perfezionata la rosa a disposizione del tecnico Luciano Spalletti. Il direttore sportivo, Piero Ausilio, nei giorni scorsi ha affermato che non verranno fatte grosse operazioni ma solo piccoli ritocchi, rinviando a giugno i grandi colpi. Piccoli ritocchi che potrebbero essere legati anche alle ...

Spazio : il 7 gennaio 2019 il primo volo della capsula Crew Dragon di SpaceX : SpaceX ha fissato per il 7 gennaio 2019 il primo volo di Crew Dragon, la capsula destinata a portare esseri umani in orbita: si tratterà di un volo dimostrativo e senza equipaggio, diretto verso la Stazione Spaziale Internazionale, e, se tutto procederà secondo i piani, i primi uomini potrebbero utilizzarla a giugno e potrebbero essere Robert Behnken e Douglas Hurley, astronauti NASA. Potrebbe rappresentare un’importante pietra miliare per ...