Sondaggi 2019 | la Lega cresce ancora | prosegue il declino del M5S

Sondaggio Cnbc : economia Usa in frenata nel 2019 - esclusa recessione fino al 2020 : Sono sempre più numerosi gli economisti che scommettono su una brusca frenata dell'economia americana nel 2019. Secondo un Sondaggio condotto da Cnbc tra 10 economisti, le attese sono per una crescita media del Pil del 2,4% dal 3,2% atteso per quest'anno mentre nessuna recessione è ...

Elezioni europee 2019 - Sondaggi : in Francia il partito di Marine Le Pen supera quello del presidente Macron : È testa a testa in Francia nelle intenzioni di voto per le Elezioni europee del prossimo maggio tra il Rassemblement national e La République en marche, con il partito di Marine Le Pen in vantaggio rispetto a quello del presidente Emmanuel Macron. Secondo un sondaggio Elabe condotto per Bfmtv, il RN di Le Pen, alleata del vicepremier Matteo Salvini, raccoglie il 20% del consenso, con un aumento dello 0,5% rispetto a maggio scorso, contro il ...