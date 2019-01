Soliti Ignoti – Speciale Lotteria Italia del 6 gennaio 2019 Le estrazioni milionarie

Soliti Ignoti - Il Ritorno - Lotteria Italia 2019 : la Befana porta ad Amadeus i biglietti vincenti : La Befana tv vede di nuovo nel prime time lo speciale Soliti Ignoti - Lotteria Italia 2019, in diretta su Rai 1 domenica 6 gennaio dalle 20.35 per accompagnare il pubblico tv al sorteggio dei biglietti vincenti. Alla conduzione come sempre Amadeus, circondato però da tanti ospiti, con concorrenti vip e Ignoti molto noti. Soliti Ignoti - Il Ritorno, Speciale Lotteria Italia: gli ospiti A giocare con Amadeus ci saranno, tra gli ...

Ascolti tv 3 gennaio : I Soliti Ignoti supera Striscia la notizia di quasi un milione di spettatori : Il programma più visto di giovedì 3 gennaio 2019 è ancora una volta I soliti ignoti – Il ritorno, esattamente come il giorno precedente. Il quiz di Amadeus stacca il contendente diretto, il TG satirico di Canale 5 Striscia la notizia, di 825.000 spettatori, con un margine di oltre quattro punti percentuali di share. Per quanto riguarda la prima serata, la commedia Torno indietro e cambio vita è il programma più visto della fascia oraria ...

Ascolti tv 2 gennaio : I Soliti Ignoti vince la giornata - Basta un paio di baffi la prima serata : Non è un programma di prima serata a vincere la giornata del 2 gennaio a livello di Ascolti: è infatti I soliti ignoti – Il ritorno, quiz in access prime time condotto da Amadeus ad aggiudicarsi il record assoluto di spettatori per il secondo giorno del 2019. La trasmissione ha infatti totalizzato il 21,5% di share con ben cinque milioni e mezzo di spettatori, accumulando 500.000 persone in più rispetto a Basta un paio di baffi, il primo ...

Ferrero ospite a 'I Soliti ignoti' : 'Così vendevo caffè all'ippodromo' : Genova - Il presidente della Sampdoria, Massimo Ferrero, questa sera è stato ospite della trasmissione 'I soliti ignoti' , condotta su Rai Uno da Amadeus. Si tratta di un gioco a premi dove un ...

Ascolti TV | Sabato 22 dicembre 2018. Soliti Ignoti 19.4% - La Banda dei Babbi Natale 10.6%. Firenze Secondo Me 2.2% - Miss Christmas su Tv8 al 2.4% : I Soliti Ignoti Su Rai1 Soliti Ignoti – Speciale Telethon ha conquistato 3.938.000 spettatori pari al 19.4% di share (ultimo segmento dalle 23.36 alle 23.44: 2.773.000 – 19.2%). Su Canale 5 La Banda dei Babbi Natale ha raccolto davanti al video 2.157.000 spettatori pari al 10.6% di share. Su Rai2 Rapunzel – L’intreccio della Torre ha raccolto 1.642.000 spettatori pari al 7.7% di share. Su Italia 1 la replica di SaraBanda ha ...

Ascolti TV | Sabato 22 dicembre 2018. Soliti Ignoti 19.4% - Firenze Secondo Me 2.2% : I Soliti Ignoti Su Rai1 Soliti Ignoti – Speciale Telethon ha conquistato 3.938.000 spettatori pari al 19.4% di share. Su Canale 5 La Banda dei Babbi Natale ha raccolto davanti al video 2.157.000 spettatori pari al 10.6% di share. Su Rai2 Rapunzel – L’intreccio della Torre ha raccolto 1.642.000 spettatori pari al 7.7% di share. Su Italia 1 la replica di Sarabanda ha intrattenuto 586.000 spettatori (3.3%). Su Rai3 Città Segrete ha raccolto ...

Soliti Ignoti - Telethon 2018/ Ospiti e diretta : esperimento telepatico con Diana Del Bufalo - 22 Dicembre - : Soliti ignoti - Speciale Telethon: con Amadeus, a favore della ricerca, giocano tra gli altri, Boldi, De Sica, Cortellesi, Gianmarco Tognazzi e tanti altri.

Programmi TV di stasera - sabato 22 dicembre 2018. Amadeus conduce lo Speciale Telethon de I Soliti Ignoti : Amadeus Rai1, ore 20.35: Soliti Ignoti – Speciale Telethon Lo Speciale del game show, condotto da Amadeus e prodotto in collaborazione con Endemol Shine Italy, concluderà la maratona televisiva dedicata all’iniziativa benefica e sarà una serata all’insegna del divertimento con tanti momenti di musica e spettacolo, anche grazie alla presenza di moltissimi personaggi famosi che interverranno: Christian De Sica, Massimo Boldi, ...

Diana Del Bufalo - Paola Cortellesi e tanti altri ospiti a I Soliti Ignoti Speciale Telethon 2018 : Stasera 22 dicembre andrà in onda in prima serata il gran finale della maratona televisiva Telethon dedicata alla grande iniziativa benefica, e lo farà con I Soliti Ignoti Speciale Telethon 2018. Amadeus scenderà in campo con il suo game show di Rai Uno, in cui i concorrenti devono cercare di capire le identità di alcune persone per poter accrescere il proprio montepremi, e in questo caso la puntata sarà interamente dedicata alla fondazione ...

'Soliti Ignoti speciale Telethon' o Augias a Roma? La tv del 22 dicembre : Poi si visiterà Castel Sant'Angelo, dove fu decapitata la bella Beatrice Cenci e infine si ci si trasferirà in via Puccini, teatro di un noto fatto di cronaca del 1970: l'omicidio di Anna Fallarino ...