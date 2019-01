Sole 24 Ore: dal Coni ai diritti tv, la manovra cambia lo sport

ilnapolista

: Resto al Sud: ecco come funziona l'incentivo allargato a under 46 e liberi professionisti - Il Sole 24 ORE… - sole24ore : Resto al Sud: ecco come funziona l'incentivo allargato a under 46 e liberi professionisti - Il Sole 24 ORE… - sole24ore : La manovra 2019, ecco l'ebook - Il Sole 24 ORE - sole24ore : Gli auguri di Di Maio e Dibba dalle piste da sci: «Una classe di privilegiati ci combatte» - Il Sole 24 ORE… -

(Di domenica 6 gennaio 2019) La legge approvata La legge di bilancio approvata a fine anno, dopo il varo del maxiemendamento, è destinata a trasformare loitaliano. Il24 Ore prova rimette insieme tutti imenti, con un occhio di riguardo al calcio. Il pezzo di Marco Bellinazzo comincia però dalla spiegazione rispetto aimenti che avverranno in seno al: «Dopo le polemiche suscitate dalla presentazione del provvedimento e le febbrili discussioni delle scorse settimane, il testo emendato conferma la nuova ripartizione delle competenze con la nascita dellae Salute, società del ministero dell’Economia che prende il posto dellaServizi, braccio operativo del Comitato olimpico».«I finanziamenti dal 2019 saranno pari al 32% delle entrate derivanti dalle imposte versate per la gestione di impianti, club, palestre e attivitàive in genere. Con un minimo “garantito” di 410 ...