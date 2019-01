Sindacati all' attacco | Furlan | Cisl | | il governo naviga a vista | pronti alla

Sindacati delusi dalla manovra : chiare incongruenze - scenderemo in piazza : I Sindacati confermano la loro delusione per il contenuto della manovra e del decreto che disciplina i due istituti bandiera del governo giallo-verde: Reddito di cittadinanza e Quota 100. E mantengono la promessa di scendere in piazza contro la manovra. A riparlare di "mobilitazione inevitabile" e' il segretario generale della Cisl Annamaria Furlan in un'intervista ad "Avvenire". Ma anche il segretario della Cgil Susanna Camusso e quello della ...

I Sindacati Fca lanciano l'allarme lavoro : Produzione di automobili tornata sotto quota 1 milione, non accadeva dal 2016,; aumento dell'utilizzo degli ammortizzatori sociali, pesano tra il 12 e il 15% della forza lavoro rispetto a poco più ...

Il 4 gennaio dalle ore 10.30 alle 12 - i Sindacati in piazza contro i tagli alla rivalutazione delle pensioni previsti dalla Finanziaria : Anche i sindacati dei pensionati Spi Cgil, Fnp Cisl, Uilp Uil Messina sono contro la politica a cui piace parlare di reddito di cittadinanza, ma non dice nulla sulla necessità di rilanciare una legge ...

'Sindacati pensionati delusi dalla Società della Salute Senese' : Siamo quindi rimasti molto delusi dall'assenza della rappresentanza politica, visto e considerato che, come avevamo esplicitato nella lettera di richiesta dell'incontro, speravamo di avere un ...

Pensioni flessibili : Governo su quota 100 - minoranza all'attacco e Sindacati in piazza : Le ultime novità sulle Pensioni ad oggi 29 dicembre 2018 vedono crescere il pressing dei sindacati sul Governo in merito al tema dei tagli alle rivalutazioni degli assegni. Un confronto che però registra la decisa replica dell'esecutivo, che ricorda comunque la presenza di aumenti per tutti gli italiani. Nel frattempo prosegue anche la stesura del decreto riguardante le Pensioni anticipate tramite quota 100, oltre allo stop dell'Aspettativa di ...

Torino - poliziotti circondati da 50 rom durante controllo a 17enne. Sindacati : “È l’ennesimo campanello d’allarme” : Una pattuglia della polizia impegnata nel controllo di un 17enne è stata accerchiata da una cinquantina di residenti in un campo nomadi e uno degli agenti, per allontanare la folla, ha sparato un colpo di pistola in aria. È successo a Torino nella zona di strada dell’Aeroporto. Il giovane era a bordo di un’auto, insieme a due ragazze (di 17 e 11 anni), che era stata notata in zona Madonna di Campagna procedere a fari spenti e a velocità ...

Manovra - cresce la protesta. Pd e Sindacati pronti alla piazza : Ieri siamo stati in aula fino alle 3 di notte e sentire dare lezioni di buona economia e di italianità da chi ha portato l'Italia a questo disastro fa sorridere". Orgoglio Salvini - "Non siamo geni, ...

Banche - via alla commissione Abi-Sindacati sulle pressioni commerciali agli sportelli : ... il personale e la clientela: valori e principi che l'accordo pone alla base della riaffermata centralità del settore bancario nel sostegno dell'economia del Paese e a tutela del risparmio, nell'...

Sindacati E POLITICA/ Dalle auto alla manovra - quattro consigli utili per il Governo : Il Governo incontra finalmente i SINDACATI. Non solo per quanto riguarda la manovra, ma anche per la tanto discussa ecotassa

Gilet gialli - da Sindacati no a violenze : 14.03 I principali sindacati francesi hanno denunciato "ogni forma di violenza nell'espressione di rivendicazione"dei Gilet gialli.Giudicano però"rabbia legittima" la loro protesta e chiedono al governo "di garantire veri negoziati". "Liberi",area moderata dei Gilet,chiede un incontro a Macron e avverte che "il Paese è sull'orlo dell'insurrezione". Intanto resta alta la tensione:oggi la Sorbona è stata chiusa dopo un tentativo di blitz da ...

Gilet gialli - Sindacati : no alle violenze : ANSA, - PARIGI, 6 DIC - I sette sindacati principali in Francia hanno denunciato questa mattina "ogni forma di violenza nell'espressione di rivendicazioni" da parte dei Gilet gialli, dopo la richiesta ...

Alitalia - i Sindacati si preparano alla mobilitazione : I sindacati si preparano alla mobilitazione dei lavoratori di Alitalia ed a breve decideranno la data della mobilitazione che sar sicuramente prima del 15 dicembre, cio la scadenza per il rimborso del ...

Sciopero medici : adesione all'80-90%. I Sindacati convocati da Grillo : La partecipazione dei medici allo Sciopero nazionale è 'molto alta con percentuali tra l'80e il 90 per cento'. Lo ha detto al termine della conferenza stampa indetta dalle principali sigle sindacali, ...

'Spezzatino' Tim - l'allarme dei Sindacati : “Si rischiano 20mila esuberi" : L'operazione che potrebbe portare alla fusione delle reti con OpenFiber metterebbe in bilico le posizioni di migliaia di...