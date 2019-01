Si parte con la stagione concertistica dell' Università Mediterranea

Ballando con le stelle - Carolyn Smith : “Ho perso parte della mia anima” : Ballando con le stelle 2019, Carolyn Smith annuncia la sua perdita: “Ti amo per sempre” Non è un giorno felice quello di oggi per Carolyn Smith: il giudice di Ballando con le stelle, come annunciato sui social, ieri ha perso uno dei suoi amatissimi labrador. La Smith, si sa, è da sempre molto legata agli animali: non a caso possiede diversi cani e, come rivelato in varie interviste rilasciate negli ultimi due anni, proprio uno dei ...

La scuola riparte... con lo sciopero : lezioni a rischio per due giorni : Lunedì 7 e martedì 8 gennaio le scuole potrebbero rimanere chiuse per la protesta di professori e personale Ata. Lo sciopero...

Riparte il futuro - il giovane agricoltore che ha superato attentati e concorrenza in Sicilia. Un avocado alla volta : Andrea Passanisi ha 33 anni e otto anni fa ha dato avvio, a San Leonardello, in provincia di Catania, alla propria attività: la coltivazione di avocado e mango. Nel corso degli anni ha subito furti e attentati e ha dovuto superare la concorrenza delle importazioni di frutti tipicamente esotici. E lo ha fatto costruendo una rete, facendo squadra con gli agricoltori come lui. Il suo business, ora, è sostenibile: grazie all’e-commerce vende i ...

Formazione storica brasiliana- seconda parte : La colonizzazione : ... che ha sempre sostenuto il carattere 'schiavistico' dell'economia brasiliana, il che ci pare difficilmente difendibile dal momento che le 'risorse' necessarie per questa economia erano esterne e non ...

Torino - i combattenti contro l’Isis : “Procura ha chiesto misure cautelari - ma noi dalla parte giusta. Esigiamo rispetto” : Quattro di loro hanno combattuto in Siria contro l’Isis (uno era in Rojava come volontario e giornalista) ma per loro la Procura di Torino, con la motivazione della “pericolosità sociale” a causa dell’abilità “in materia d’armi” acquisita in Medio Oriente, ha chiesto la sorveglianza speciale e il divieto di dimora nel capoluogo piemontese. È quanto accaduto a cinque persone dell’area antagonista che negli ...

I Retroscena di Blogo : Adrian parte con un doppio appuntamento su Canale 5 : E' sicuramente l'evento televisivo di inizio 2019. Dopo innumerevoli slittamenti, l'ultimo dei quali proprio dello scorso mese di dicembre, Adrian, la serie a cartoni animati di Adriano Celentano con l'amichevole partecipazione in fase di scrittura di Milo Manara, Nicola Piovani, Alessandro Baricco e Vincenzo Cerami, partirà, salvo sorprese dell'ultimo minuto, lunedì 21 gennaio in prima serata su Canale 5.Ma forse tutti non sanno che la ...

Calciomercato - nuova avventura per Constant : riparte dall'Iran : nuova avventura per Kevin Constant . L'ex laterale - tra le altre - del Milan, lascia la Svizzera e il Sion e si trasferisce in Iran. Giocherà infatti con la maglia del Tractor Sazi, squadra che ...

Dalla tua parte di Alessandra Amoroso - testo e significato : una dedica agli eroi sconosciuti di tutti i giorni : testo e significato di Dalla tua parte, il nuovissimo singolo di Alessandra Amoroso in rotazione radiofonica dal 4 gennaio 2019. Il brano è il terzo inedito estratto dal suo ultimo lavoro discografico intitolato 10 e pubblicato lo scorso ottobre. In attesa della sua prossima tournée, Alessandra Amoroso rilascia il suo nuovo singolo “Dalla tua parte” è il titolo del nuovo singolo di Alessandra Amoroso disponibile su tutte le ...

'Sono Lucas e taglierò il traguardo della Dakar' : la promessa del primo partecipante con sindrome di Down : Lucas non si aspettava tanta notorietà. Come tanti ragazzi di 25 anni vive di grandi passioni come i motori e la musica, poco importa se sia rock o hip hop. Il sogno di Lucas si è appena avverato: può ...

Alessandra Amoroso in radio con il nuovo singolo “Dalla tua parte”svela i dettagli del nuovo tour : Da oggi arriva in tutte le radio il nuovo singolo di Alessandra Amoroso “Dalla TUA PARTE”. Dalla parte di chi si mette in gioco per i propri valori e per le proprie idee, in ogni sentimento. L’artista con il nuovo album “10” ha già conquistato il DISCO DI PLATINO, dopo aver debuttato direttamente al #1 della classifica FIMI – GFK e aver conquistato il DISCO D’ORO a una sola settimana dall’uscita del disco. In questi giorni sta lavorando con il ...

Scontri Inter-Napoli - tifoso partenopeo indagato per omicidio volontario : i dettagli : Scontri Inter-Napoli, c’è un indagato che con la sua Volvo B40 avrebbe investito Daniele Belardinelli durante il caos in quel di San Siro Scontri Inter-Napoli, un tifoso partenopeo è stato iscritto nel registro degli indagati per omicidio volontario di Daniele Belardinelli. E’ quanto rivelato stamane dal Corriere della Sera. Il supporter napoletano avrebbe investito Belardinelli a bordo della sua Volvo B40 station wagon, che ...

Ufficiale la data di debutto di Killing Eve 2 - si riparte 36 secondi dopo : anticipazioni sulla seconda stagione : Killing Eve 2 ha finalmente una data di debutto: tra le novità più interessanti della scorsa stagione televisiva, la serie thriller tutta al femminile con protagoniste le magnetiche Sandra Oh e Jodie Comer torna domenica 7 aprile su BBC America e di lì a poco sarà resa disponibile anche in Italia sulla piattaforma TIMVision. La nuova stagione della serie ideata da Phoebe Waller-Bridge avrà ancora al centro della trama la caccia reciproca tra ...

Con l'Isola dei famosi parte l'anno dei reality show : La stagione dei reality è una realtà imprescindibile per Canale 5 anche nel 2019. Dopo la chiusura, lo scorso 10 dicembre, della terza edizione del Grande Fratello vip, si stanno mettendo a punto L'...

Dakar 2019/ Lucas Barron primo partecipante con la Sindrome di Down : "vogliamo tagliare il traguardo" : Dakar 2019: al via tra pochi giorni anche Lucas Barron, primo partecipante con Sindrome di Down della storica prova di rally, attesa in Perù.