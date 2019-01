Shutdown Usa | Trump non molla | D' acciaio o di cemento | il muro col Messico si

Usa. Lo Shutdown sembra in fase stallo : 04.15 Lo Shutdown fderale negli Usa sembra destinato a continuare a lungo. L'ennesimo incontro tra i rappresentanti dell'amministrazione Trump e quelli del Congresso non ha avuto esiti concreti. Intanto, per effetto della paralisi di parte del governo federale,cominciano a farsi sentire i disagi, non solo per il personale rimasto senza paga, circa 800mila persone, ma anche per il funzionamento dei servizi, ad esempio negli aeoporti, dove ad ...

Usa - Trump in difficoltà sull’economia usa lo Shutdown : “Avanti per anni”. E pensa a stato di emergenza per finanziare il Muro : Uno shutdown che potrebbe durare “mesi, persino anni”. Donald Trump conferma quanto il senatore democratico Charles Schumer aveva detto dopo l’ennesimo incontro infruttuoso alla Casa Bianca. Il presidente è pronto a tenere (parzialmente) chiuso il governo federale a tempo indefinito. O almeno, sino a quando i democratici non acconsentiranno alla sua richiesta di introdurre nel nuovo bilancio federale una misura di finanziamento del Muro con il ...

USA : almeno 3 morti nei Parchi Nazionali dall’inizio dello “Shutdown” : almeno tre persone sono morte nei Parchi Nazionali degli Stati Uniti dallo scorso 22 dicembre, cioè da quando è scattato lo “shutdown“, lo stop parziale delle attività federali, che avviene quando non si trova accordo sul bilancio del governo: lo riporta il Washington Post, sottolineando come in assenza di personale nei Parchi aumenti il rischio di incidenti. A differenza dei predecessori, il presidente Trump ha voluto lasciare ...

Usa - democratici : Trump disposto allo Shutdown per anni : Donald Trump è disposto a tenere chiuso il governo con lo shutdown per un "periodo lungo, mesi o anche anni". Lo ha affermato il leader dei democratici in Senato, Chuck Schumer, al termine dell'...

Nuova Camera Usa vota stop Shutdown - no fondi per muro Messico. Resta impasse : La prima legge della Camera della Nuova legislatura, la 116esima del Congresso americano, punta a sospendere il parziale shutdwon che da 13 giorni ha lasciato al buio diverse agenzie governative federali e circa 800 mila dipendenti pubblici a casa. La Camera, guidata dall'appena rieletta speaker democratica Nancy Pelosi, ha approvato due misure che riaprirebbero le agenzie governative ma senza stanziare i fondi per un muro al confine con il ...

Camera Usa approva legge anti-Shutdown. Torna ipotesi impeachment Trump : ... ha spiegato, sarebbe molto divisiva: 'Non dovremmo mettere sotto accusa per una ragione politica, e non dovremmo nemmeno evitare l'impeachment per una ragione politica'. Ricevi aggiornamenti su ...

Camera Usa vota stop Shutdown senza stanziare fondi per muro Messico - : Le proposte sono della Camera a guida democratica sono destinate a finire nel vuoto perché al Senato i repubblicani, che hanno la maggioranza, hanno già chiarito che senza l'ok del capo della Casa ...

Shutdown rischia di tagliare lo 0 - 1% del Pil Usa ogni due settimane : Hassett ha escluso che la paralisi federale abbia un grosso impatto sull'economia se la paralisi stessa 'terminera' relativamente presto'. Lo Shutdown è iniziato il 22 dicembre scorso per via dell'...

USA : tredicesimo giorno di Shutdown ed un nulla di fatto per Trump : Per la democratica Nancy Pelosi , che oggi, giovedì 3 gennaio, è subentrata alla guida della nuova Camera dei Rappresentanti a trazione democratica, non c'è nulla che il Presidente Donald Trump possa ...

Shutdown - impasse negli Usa : Trump non cede - i democratici nemmeno : Roma, 3 gen., askanews, - Per l'amministrazione federale degli Stati Uniti, nel dodicesimo giorno dello 'Shutdown', i tentativi di trovare una soluzione sono rimasti sterili: Donald Trump si è ...

Usa - Trump scrive a leader Congresso per superare ostacolo Shutdown - : Il presidente degli Usa ha invitato i capi parlamentari repubblicani e democratici a un briefing alla Casa Bianca. Si cerca il dialogo per uscire dal blocco delle attività amministrative federali che ...

Usa - “Shutdown” da nove giorni per lo scontro sul muro col Messico. Trump : “Non so quando il governo riaprirà” : È arrivato a nove giorni lo stallo dei negoziati per uscire dallo “shutdown” scattato il 22 dicembre dopo il fallimento dell’ultimo tentativo di negoziato tra il Congresso e l’amministrazione di Donald Trump sulla richiesta di fondi per la costruzione del muro al confine con il Messico. Richiesta a cui i democratici hanno fatto ferma opposizione. E il blocco parziale delle attività amministrative – il terzo durante il ...

Usa - Trump alla prova dello Shutdown. In Europa scatta la fine del Qe : MILANO - Lo shutdown americano e le tensioni sull'asse Casa Bianca-Fed sono i due temi dominanti dei mercati della prima settimana 2019. Sul primo fronte si attende la riapertura del Congresso, in ...

Effetto Shutdown : dati macro USA a rischio rinvio : Molti dati macro USA in calendario potrebbero saltare nei prossimi giorni, a causa dello Shutdown , il blocco degli uffici governativi imposto dalla mancata approvazione del Bilancio. E' quanto ...