Shutdown | Trump | Potrebbe durare mesi o anni

Shutdown Usa - Trump non molla : "D'acciaio o di cemento - il muro col Messico si farà" | "Soldati via dalla Siria presto - Isis spazzato via" : Il presidente pronto a chiedere lo stato di emergenza per reperire i fondi. E sulla Siria aggiunge: "Isis distrutta, via dal Paese al più presto"

Usa - Trump in difficoltà sull’economia usa lo Shutdown : “Avanti per anni”. E pensa a stato di emergenza per finanziare il Muro : Uno shutdown che potrebbe durare “mesi, persino anni”. Donald Trump conferma quanto il senatore democratico Charles Schumer aveva detto dopo l’ennesimo incontro infruttuoso alla Casa Bianca. Il presidente è pronto a tenere (parzialmente) chiuso il governo federale a tempo indefinito. O almeno, sino a quando i democratici non acconsentiranno alla sua richiesta di introdurre nel nuovo bilancio federale una misura di finanziamento del Muro con il ...

Trump ha minacciato che lo “Shutdown” del governo federale potrebbe prolungarsi per «mesi o anni» : Il presidente americano Donald Trump ha minacciato che lo shutdown del governo federale – cioè la sospensione di tutte le attività non essenziali – in corso da circa due settimane potrebbe prolungarsi per «mesi o anni». Lo ha detto durante una

Nancy Pelosi - speaker alla Camera. Lo scontro con Trump - tra impeachment e Shutdown : L'impeachment è una procedura politica, non un'incriminazione giudiziaria, con cui un presidente viene messo davanti ai congressisti per una sorta di fiducia/rimozione. Si apre alla Camera dei ...

Camera Usa approva legge anti-Shutdown. Torna ipotesi impeachment Trump : ... ha spiegato, sarebbe molto divisiva: 'Non dovremmo mettere sotto accusa per una ragione politica, e non dovremmo nemmeno evitare l'impeachment per una ragione politica'. Ricevi aggiornamenti su ...

USA : tredicesimo giorno di Shutdown ed un nulla di fatto per Trump : Per la democratica Nancy Pelosi , che oggi, giovedì 3 gennaio, è subentrata alla guida della nuova Camera dei Rappresentanti a trazione democratica, non c'è nulla che il Presidente Donald Trump possa ...

Shutdown - nessun accordo Trump-Congresso : 23.30 nessun accordo tra il presidente Usa Trump e i leader del Congresso per cercare di risolvere l'impasse sullo Shutdown, che così prosegue. Si rivedranno venerdì alla Casa Bianca. Prima dell'incontro Trump si era appellato ai parlamentari democratici e repubblicani per ottenere i fondi necessari alla costruzione di un muro al confine col Messico. "5,6 miliardi di dollari non sono una grande cifra aveva sottolineato - e noi stiamo parlando ...

Stati Uniti : editoriale "Nyt" - lo Shutdown di Trump non riguarda la sicurezza delle frontiere : Washington, 02 gen 22:00 - , Agenzia Nova, - Il blocco parziale delle attività del governo statunitense non riguarda il problema della sicurezza al confine ma è il risultato di un'impasse politica voluta dal presidente Trump su un simbolo, il muro al confine col Messico. E' quanto sostiene il quotidiano "New York Times" in un editoriale nel quale viene ricordato come sia i Democratici ...

Usa - Trump scrive a leader Congresso per superare ostacolo Shutdown - : Il presidente degli Usa ha invitato i capi parlamentari repubblicani e democratici a un briefing alla Casa Bianca. Si cerca il dialogo per uscire dal blocco delle attività amministrative federali che ...

Usa - “Shutdown” da nove giorni per lo scontro sul muro col Messico. Trump : “Non so quando il governo riaprirà” : È arrivato a nove giorni lo stallo dei negoziati per uscire dallo “shutdown” scattato il 22 dicembre dopo il fallimento dell’ultimo tentativo di negoziato tra il Congresso e l’amministrazione di Donald Trump sulla richiesta di fondi per la costruzione del muro al confine con il Messico. Richiesta a cui i democratici hanno fatto ferma opposizione. E il blocco parziale delle attività amministrative – il terzo durante il ...

Usa - Trump alla prova dello Shutdown. In Europa scatta la fine del Qe : MILANO - Lo shutdown americano e le tensioni sull'asse Casa Bianca-Fed sono i due temi dominanti dei mercati della prima settimana 2019. Sul primo fronte si attende la riapertura del Congresso, in ...