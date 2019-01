Serie A Basket | 14ª giornata – Trento ko a Milano | l’Olimpia si comporta da capolista | a

sportfair

(Di domenica 6 gennaio 2019) L’Olimpia batteal Mediolanum Forum die si conferma regina della classifica dellaA diIn occasione della 14ªdellaA dila AX Armani Exchangeha battuto la Dolomiti Energia Trentino per 86-78. La squadra allenata da Pianigiani ha sfoderato nel giorno dell’Epifania una prestazione degna della prima in classifica, padroneggiando in campo soprattutto nel terzo quarto di gioco (25-11).Tra gli uomini dibuona prestazione di Mindaugas Kuzminskas in doppia doppia (13 punti e 12 rimbalzi), prolifiche anche le performance di Arturas Gudaitis (19 punti) e di Amedeo Della Valle (18 punti). Tra gli uomini a disposizione di Buscaglia, si è attestato migliore in capo, con 14 punti all’attivo, Devyn Marble.Fai clic qui per vedere lo slideshow.L'articolo, 14ªko a ...