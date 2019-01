Serie A Basket | 14ª giornata | Reggio Emilia a valanga su Pesaro nel posticipo | la

Diretta Reggio Emilia Pesaro/ Risultato live 57-29 - streaming video Rai : intervallo - basket Serie A1 - : Diretta Reggio Emilia Pesaro, streaming video Rai: cinque ko consecutivi per una Vuelle che è tornata a soffrire molto in questo campionato.

Basket - Serie A 2019 - 14a giornata : Milano torna al successo contro Trento - Varese sconfitta a sorpresa sul campo di Pistoia : Terminate le gare del pomeriggio per la 14a giornata della Serie A 2018-2019 di Basket. Nel penultimo turno del girone di andata, diverse erano le sfide importanti per definire la classifica in vista delle Final Eight di Coppa Italia. La capolista Milano ha superato Trento tornando al successo dopo la sconfitta della scorsa settimana, mentre Varese è caduta a sorpresa sul campo di Pistoia. Vittoria per Cantù nella delicata sfida salvezza contro ...

Basket femminile - Serie A1 2019 : 12^ giornata - prima sconfitta di Venezia! Impresa di Broni - Schio si avvicina : Si è disputata la 12^ giornata della Serie A1 di Basket femminile e non sono mancati i colpi di scena. La capolista Venezia, infatti, è incappata nella prima sconfitta stagionale: le lagunari sono crollate sul campo di Broni per 74-68, le padrone di casa hanno piazzato un fenomenale 19-7 nell’ultimo quarto e sono così riuscite a realizzare l’Impresa grazie in particolar modo ai 35 punti della stellare Wojta mentre alla capolista non ...

Serie A Basket - 14ª giornata – Cantù passa a Torino - vittorie casalinghe per Sassari - Pistoia e Bologna : Serie A Basket, 14ª giornata: dopo il successo di Milano, Sassari e Bologna hanno risposto presente in chiave playoff Serie A Basket, 14ª giornata. Dopo la vittoria dell’Olimpia Milano contro Trento, altre 4 gare del turno sono andate in scena in questa serata dell’Epifania. Cantù ha vinto sul parquet di Torino, squadra alle prese con qualche problemino al di fuori del campo. 96-106 in un incontro molto spettacolare, terminato ...

Diretta Reggio Emilia Pesaro/ Risultato live 0-0 - streaming video Rai : palla a due! - basket Serie A1 - : Diretta Reggio Emilia Pesaro, streaming video Rai: cinque ko consecutivi per una Vuelle che è tornata a soffrire molto in questo campionato.

Serie A Basket - 14ª giornata – Trento ko a Milano : l’Olimpia si comporta da capolista - a valanga sugli uomini di Buscaglia : L’Olimpia batte Trento al Mediolanum Forum di Milano e si conferma regina della classifica della Serie A di Basket In occasione della 14ª giornata della Serie A di Basket la A|X Armani Exchange Milano ha battuto la Dolomiti Energia Trentino per 86-78. La squadra allenata da Pianigiani ha sfoderato nel giorno dell’Epifania una prestazione degna della prima in classifica, padroneggiando in campo soprattutto nel terzo quarto di ...

