Secchi d’acqua contro il gelo su volo Ryanair all’Aeroporto di Brindisi | l’ENAC apre

(Di lunedì 7 gennaio 2019) L’Ente nazionale per l’Aviazione Civile (Enac) ha avviato un’indagine sull’attivita’ di de-icing, l’eliminazione del ghiaccio degli aerei che sarebbe stata svolta manualmente nell’Aeroporto diaddirittura conate d’acqua. E’ quanto ha annunciato in una nota l’Enac. “In relazione a notizie di stampa e video circolati in questi giorni che riportano attivita’ di de-icing dalle ali degli aeromobili in partenza dall’Aeroporto dieseguite manualmente e con modalita’ inadeguate – si legge nel documento dell’Ente nazionale per l?Aviazione Civile – sono state avviate delle azioni ispettive sulle operazioni aeroportuali condotte presso lo scalo in concomitanza con la nevicata che ha interessato la zona“. Infine l’Enac informa che domani dei tecnici ...