Sea Watch | Papa ai leader Ue | “Concreta solidarietà per i 49 migranti” Arcivescovo

Sea Watch - Di Maio : “Ora Malta faccia la sua parte”. Salvini : “Giusto che il M5s parli - ma quello che decide sono io” : Il governo è disponibile ad accogliere almeno parte dei migranti a bordo della Sea Watch, come dice Luigi Di Maio? Oppure “in Italia non arriva proprio nessuno”, come sostiene l’altro vicepremier, Matteo Salvini? La posizione dell’esecutivo ancora deve definirsi, probabilmente in attesa che ancora una volta sia il presidente del Consiglio Giuseppe Conte a trovare una soluzione che tenga conto delle due anime della ...

Sea Watch - Papa Francesco e “l’accorato appello” ai leader europei : “Dimostrino concreta solidarietà per i 49 migranti” : Papa Francesco, al termine dell’Angelus in piazza San Pietro, ha ricordato la vicenda delle due navi, la Sea Watch e la Sea Eye, che da giorni aspettano indicazioni su un porto che accolga i migranti soccorsi in mare, e si rivolge ai leader europei ai quali chiede “concreta solidarietà“. “Da parecchi giorni quarantanove persone salvate nel mare Mediterraneo sono a bordo di due navi di Ong, in cerca di un porto sicuro dove ...

Sea Watch - Di Maio : 'Non ho scavalcato Salvini - la linea dura resta' - : Il vicepremier: "Donne e bambini vanno tutelati. Abbiamo dato la disponibilità ad accogliere circa 10 persone, sbarchino a Malta". E sul decreto sicurezza: "Tutti i sindaci lo applicheranno perché è ...