Sea Watch | appello del Papa Salvini ' Porti chiusi | rispondo a italiani non a vescovi e

MIGRANTI Sea Watch - SALVINI "ZERO SBARCHI - GIÀ DATO"/ Toninelli "lezione a Ue" : Ong "non separare famiglie" : MIGRANTI Sea WATCH e Sea Eye, SALVINI: 'zero SBARCHI, già dato'. Ultime notizie, Toninelli con Di Maio: l'appello del Papa per ora non smuove

Medico Sea Watch - situazione instabile : ANSA, - ROMA, 6 GEN - La situazione a bordo "diventa ogni giorno più instabile e cresce il livello di stress". Lo dice Franck Dorner, Medico della Sea Watch, che si trova vicino Malta con a bordo 22 ...

Medico Sea Watch - situazione instabile : ANSA, - ROMA, 6 GEN - La situazione a bordo "diventa ogni giorno più instabile e cresce il livello di stress". Lo dice Franck Dorner, Medico della Sea Watch, che si trova vicino Malta con a bordo 22 ...

Sea Watch - Salvini : "Quanti ne accogliamo? Zero - abbiamo già dato" - : Il ministro dell'Interno su Facebook è tornato sul caso delle navi con 49 migranti bloccate in mare. Intanto Di Maio: "Decide l'intero governo. Donne e bambini vanno tutelati". Toninelli: "Non ho ...

Sea Watch - Di Maio : "Su sbarchi decide intero Governo - mai sentito dire di no a donne e bambini" : 'Io penso che queste due imbarcazioni che sono così vicine alle coste maltesi debbano sbarcare a Malta. Dobbiamo fare pressione affinché si facciano sbarcare lì prima possibile. Poi per dare uno ...

Sea Watch - appello del Papa. Salvini insiste 'Porti chiusi - rispondo a italiani non a vescovi'. Di Maio 'Decide l intero governo' : Dopo i vescovi , arriva l'appello di Papa Francesco a favore dei 49 migranti a bordo della Sea Watch e Sea Eye, le navi delle ong che da giorni attendono di sbarcare in qualche porto del Mediterraneo. ...

Sea Watch - Autorità La Spezia : ‘Porto non è chiuso - non c’è il decreto del ministero’ Toninelli : ‘Non serve - Italia non coinvolta’ : L’Autorità portuale del Mar Ligure Orientale sfida il ministero dei Trasporti. “Da semplice cittadina, anzi, da essere umano, penso sia vergognoso e incredibile che non si riesca a trovare una soluzione per risolvere la terribile situazione di queste persone – scrive la presidente Carla Roncallo in un comunicato in cui risponde all’appello lanciato da alcuni consiglieri della Spezia per aprire il porto spezzino alle navi di Sea ...

Sea Watch - Salvini : 'Quanti ne accogliamo? Zero - già dato...' : Secondo il ministro dell'Interno le Ong non hanno obbedito a indicazioni precise impartite. E Toninelli ammonisce: autorità portuali non travalichino - Ancora una volta la linea del governo italiano ...

Premier Malta : non farò sbarcare i migranti di Sea Watch e Sea Eye - Toninelli : 'Accoglieremo donne e bimbi - daremo lezione all'Ue' : Muscat ha ricordato che discussioni con la Ue sono in corso, con l'obiettivo di trovare una soluzione per le navi con a bordo i migranti, la Sea Watch e la Sea Eye, e che Malta vuole assicurazioni che ...

Sea Watch - Buffagni - M5S - : 'Nessuno scontro nel governo - in democrazia ognuno dice quello che pensa' : 'ognuno può dire quello che pensa, siamo in una democrazia'. Stefano Buffagni, sottosegretario per gli affari regionali del Movimento 5 Stelle, nega uno scontro nel governo sul caso della Sea Watch e ...

“La Chiesa accoglierà i migranti della Sea Watch” : «Voglio dichiarare la disponibilità della Chiesa torinese ad accogliere alcune delle famiglie che si trovano a bordo delle navi Sea Watch 3 e Sea Eye». Lo ha annunciato l’arcivescovo di Torino, monsignor Cesare Nosiglia, oggi alla Chiesa del Santo Volto, durante l’omelia nella Festa dei Popoli. «La nostra Chiesa, come si ricorderà - ha aggiunto Nos...

Medico della nave Sea Watch : “Situazione instabile - stress cresce” : "La situazione a bordo sta diventando ogni giorno piu' instabile. E il livello di stress sta aumentando": a lanciare l'allarme in un video girato a bordo della Sea Watch e' Frank Doerner, il Medico tedesco che si sta occupando di assistere i 32 migranti tratti in salvo il 22 dicembre scorso. Doerner ha sottolineato la difficolta' per i migranti a bordo della nave battente bandiera olandese, ferma davanti le coste maltesi in attesa di un porto ...

Premier Malta : non creerò un precedente facendo sbarcare i 49 migranti della Sea Watch : Muscat ha ricordato che discussioni con la Ue sono in corso, con l'obiettivo di trovare una soluzione per le navi con a bordo i migranti, la Sea Watch e la Sea Eye, e che Malta vuole assicurazioni che ...

Migranti - appello del Papa per i 49 su Sea Watch e Sea Eye. Salvini insiste 'Porti italiani chiusi'. Di Maio 'Decide l intero governo' : Dopo i vescovi , arriva l'appello di Papa Francesco a favore dei 49 Migranti a bordo della Sea Watch e Sea Eye, le navi delle ong che da giorni attendono di sbarcare in qualche porto del Mediterraneo. ...