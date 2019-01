Scuola | Miur gioca d' anticipo | al via le iscrizioni per l’anno 2019 20

Iscrizioni Miur Scuola 2019/ Registrazioni online da domani 27 dicembre : come scegliere - fino a che data : Iscrizioni Miur Scuola 2019, Registrazioni online dal 27 dicembre: i criteri per la scelta, i tempi e le modalità. Tutte le informazioni sull'iter

Scuola - Bussetti firma Atto indirizzo politico Miur per il 2019 : ecco le 11 priorità : Il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, Marco Bussetti, ha firmato l’Atto di indirizzo politico del suo ministero, documento che è stato pubblicato sul sito del Miur. Scuola, firmato Atto di indirizzo politico del Miur: ecco le 11 priorità Sono undici i punti indicati come prioritari dal Ministero. eccoli in sequenza: Edilizia scolastica. Inclusione scolastica e contrasto alla dispersione scolastica. Ampliamento ...

Scuola - precariato ultime notizie : esito incontro Miur-delegazione precari del 20 dicembre : Il sindacato Flc-Cgil ha riferito del presidio tenutosi ieri, giovedì 20 dicembre, presso la sede del Ministero dell’Istruzione in Viale Trastevere, presidio a cui hanno partecipato i lavoratori precari della Scuola, vale a dire i docenti di Scuola primaria, infanzia e secondaria, personale ATA ed ex co.co.co., per la rivendicazione dei loro diritti. Il dottor Rocco Pinneri ha ricevuto una delegazione in rappresentanza dei lavoratori. Si è ...

Organici Scuola - il Miur comunica i dati INPS sulle cessazioni 2019 : Nel corso dell’incontro della trattativa sulla mobilità, il Miur ha comunicato i primi dati sulle domande di cessazione che sono state presentate per il prossimo settembre 2019 (la funzione è stata chiusa lo scorso 12 dicembre). I numeri delle domande di cessazione 2019 A sistema risultano, in attesa di essere lavorate dall’INPS, circa 20.000 domande di cessazione, così suddivise: docenti 15.190 domande personale ATA 4.448 domande personale ...

Pensioni Scuola 2019 - Miur : 15.000 docenti e 4.500 ATA : Come se non svolgessero una professione a rischio burnout e come se la categoria fosse tra le più giovani al mondo, anziché la più vecchia. Se questo provvedimento venisse approvato - spiega Di ...

Scuola Superiore Meridionale - Miur : finanziamento di 50 mln : Si tratta di un'azione di sistema, attesa da decenni, con cui il Governo intende estendere al Sud un modello formativo vincente che ci viene invidiato in tutto il mondo'. Roma, 12 dicembre 2018

Scuola - meno compiti per le vacanze per stare di più in famiglia : la circolare del Miur : Il ministro dell'Istruzione Marco Bussetti ha firmato una circolare, che sarà inviata alle scuole nei prossimi giorni, con la quale chiede ai docenti la "diminuzione dei compiti durante le vacanze, compiti che gravano sugli impegni delle famiglie e quindi vorrei dare un segnale. Penso a questi giorni di festività e ai ragazzi e alle famiglie che vogliono trascorrerle insieme". .Continua a leggere

Bullismo omofobico a Scuola - Miur blocca questionario dell’Università dopo la richiesta del Comitato Family Day : “Quel questionario non s’ha da fare”. A finire sul banco degli imputati è un test sul Bullismo omofobico, la violenza di genere e il razzismo che l’Università di Perugia era pronta a somministrare in maniera anonima e online in 54 istituti umbri. A bloccare tutto, senza aver letto le domande, è stato il ministro dell’Istruzione Marco Bussetti che è intervenuto in merito alla questione sul “Corriere dell’Umbria” dicendo: “Ho parlato con l’ufficio ...

Riforma sostegno Scuola - notizie 4/12 : Miur - ecco cosa sta per cambiare : Novità per la Riforma di sostegno nella scuola: il DL 66/2017 (Governo Fedeli) affida il compito di richiedere le ore di sostegno al Gruppo per l’inclusione territoriale (GIT). Ma le cose stanno per cambiare. Il Miur ha presentato all’Osservatorio permanente sull’inclusione scolastica una bozza di decreto che modifica questo DL. Secondo tale bozza, la decisione se riconoscere 6 o 12 ore di sostegno spetterà ad un gruppo di lavoro composto da ...

Scuola/ Nuova maturità : docenti allo sbaraglio - il vizio che il Miur non perde - IlSussidiario.net : Nuova maturità: le conferenze di formazione sul nuovo esame di Stato previste dagli Usr sono completamente sfasate rispetto ai tempi necessari.

Il 30 novembre la Campagna Bastalternanza porterà al Miur la propria protesta : "Renzi e Conte - Governi per una Scuola basata sull'... : "Saremo in piazza con i lavoratori in sciopero del mondo della scuola e con le associazioni che hanno aderito alla mobilitazione", si legge in una nota. Tra il Governo Renzi e il governo Conte, "...

Scuola - concorso infanzia e primaria ultime notizie : chiarimenti Miur sulla riserva : I docenti immessi in ruolo con riserva per effetto di sentenze hanno diritto a far valere la riserva anche ai fini del concorso straordinario infanzia e primaria. Il quotidiano economico ‘Italia Oggi’ ha riportato la risposta pubblicata sul sito ufficiale del Ministero dell’Istruzione in merito ad una FAQ. La precisazione del dicastero di Viale Trastevere riguarda proprio quegli insegnanti che sono stati assunti con la clausola ...

Scuola : Scienza Vita - 'circolare Miur in continuità con linee-guida precedenti su ruolo prioritario genitori in educazione figli' : Per l'associazione Scienza & Vita, questo atto governativo 'si pone in continuità con i contenuti delle linee-guida 'Educare al rispetto: per la parità tra i sessi, la prevenzione della violenza di ...

Scuola - il Miur ha proposto un aumento di soli 14 euro per il contratto dei docenti : Le retribuzioni dei docenti potrebbero aumentare di 14 euro netti (23 euro lordi), su uno stipendio di circa 1400 euro netti al mese. L'aumento riguarderebbe 200mila persone. Fratoianni (SI) attacca: "Lega e M5S continuano, se non peggio, come i precedenti governi: la Scuola del nostro Paese viene considerata una fastidiosa ed inutile cosa a cui non prestare risorse, cura ed attenzione".Continua a leggere