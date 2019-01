Scoppia il caso trivelle Il ministro Costa | “Nessuna autorizzazione | non riporto il

Napoli - Scoppia il caso Circum : i capitreno pronti a rifiutare gli straordinari : I pendolari della Circumvesuviana farebbero bene a cerchiare col rosso, sulla loro agenda, una data: l'11 gennaio. È un venerdì. Quel giorno, infatti, decine di corse potrebbero essere soppresse, il ...

Calcio - Supercoppa Italiana 2018 : le donne non potranno assistere all’incontro da sole. Scoppia il caso sessista : Il giorno della Supercoppa Italiana tra Juventus e Milan si avvicina. Il 16 gennaio al King Abdullah Sports City Stadium di Jeddah (Arabia Saudita) andrà in scena il confronto tra rossoneri e bianconeri e, stando a quando riportato dalla Lega Serie A, i biglietti stanno andando letteralmente a ruba, avendo ottenuto un dato di prevendita di 25mila tickets in poche ore. Un successo notevole, prevedendo il tutto esaurito. Non è però oro tutto quel ...

Scoppia il caso decreto sicurezza : Orlando non lo applica a Palermo. Salvini : 'si occupi della sua città' : Il sindaco intende salvaguardare i migranti che alla scadenza del permesso per ragioni umanitarie si troverebbero in una situazione di clandestinità. Altri si apprestano a seguirlo. Il ministro dell'...

Risarcimenti per presunti errori sanitari negli ospedali : Scoppia il caso in Rai : Le associazioni dei medici si scagliano contro lo spot di una società privata trasmesso in prima serata anche dalla Rai.

Rai - Scoppia il caso Mazzola : ... attacca Anzaldi, secondo cui la nomina di Mazzola è un "insulto ai dipendenti e dirigenti in attesa di promozione per meriti professionali e non per lottizzazione politica". Poi l'annuncio dell'...

Francesco Facchinetti “Quel demente di Walter Nudo” : Scoppia il caso : Francesco Facchinetti si lascia sfuggire una frase che sta facendo il giro del web: “Quel demente di Walter Nudo”. scoppia il caso: l’episodio fa discutere Francesco Facchinetti, ma che cosa succede? Il produttore discografico, che attualmente si trova in vacanza alle Maldive con la moglie Wilma e i figli, si è lasciato sfuggire un audio, […] L'articolo Francesco Facchinetti “Quel demente di Walter Nudo”: ...

Inter-Napoli 1-0 - Lautaro al 92' Scoppia il caso dei cori razzisti a Koulibaly |La classifica : Icardi colpisce la traversa dopo 10 secondi, direttamente da centrocampo: la squadra di Spalletti gioca meglio. Espulso all’82’ Koulibaly, ma Callejon spaventa Handanovic. Rosso anche a Insigne

L'Inter non vince e Scoppia il caso Nainggolan : Il giocatore belga, messo fuori rosa e multato di 40 mila euro dalla società per essere arrivato tardi all'allenamento. La decisione presa dal nuovo a.d. Marotta. Potrebbe essere il preludio all'addio ...

M5S - Scoppia il caso F35 : "Saranno tecnologicamente molto validi - commenta con l'Adnkronos il senatore Matteo Mantero - ma visto che nella nostra visione del mondo non ci sono nuove guerre direi che semplicemente non ne ...

Debiti con il fisco e con i dipendenti - Scoppia il caso dell’azienda Di Battista : L’imbarazzo della famiglia Di Battista è palpabile. Il quotidiano «il Giornale» ha scoperto che la piccola azienda di famiglia è in grave arretrato con i pagamenti. È in debito di 53 mila euro verso i dipendenti, 151 mila con le banche, 135 mila con i fornitori, 60 mila con il fisco, pur avendo in cassa 116 mila euro in titoli bancari della «Carivi...

E intanto nel Pd Scoppia il caso Zingaretti-D'Alema : Nuove polemiche dentro il Pd. Carlo Calenda incalza il candidato alla segreteria dem, Nicola Zingaretti, chiedendo chiarezza sui rumors che parlano di un possibile ritorno di Massimo D'Alema ed altri esponenti del vecchio gruppo dirigente per tentare un'alleanza con M5s. Calenda twitta: "Non capisco. L'idea di Nicola Zingaretti e Paolo Gentiloni è ricominciare da D'Alema, Bettini, Bassolino etc per fare ...

Fiorentina - Scoppia un caso nelle ultime ore : ecco cos’è successo : Si sta giocando la 16^ giornata del campionato di Serie A, un turno scoppiettante. Alle 15 sono scese in campo Fiorentina ed Empoli, una partita sentitissima e che ha regalato gol, spettacolo ed emozioni. Vantaggio della squadra di Iachini grazie alla rete di Krunic, poi reazione dei padroni di casa che ribaltano tutto con Mirallas, Simeone e Dabo, tre punti d’oro per la squadra viola che permette di rifiatare anche al tecnico Pioli, ...

Governo - Salvini 'Chi ci vuole mandare a casa rimarrà deluso'. Ma Scoppia il caso Ecotassa : 'Leggo qualche giornale e sorrido: ma quanto dà fastidio alla vecchia politica e ai vecchi potenti che ci sia un Governo nuovo, che finalmente si interessa degli italiani e non dei poteri forti? ci ...