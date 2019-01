Sci : Hirscher vince slalom Zagabria : La coppa del mondo uomini passa ora in Svizzera, ad Adelboden, dove sabato e' in programma il classico gigante e domenica lo slalom speciale. Le ragazze sono invece in Austria per lo slalom speciale ...

Classifica Coppa del Mondo Sci alpino 2018-2019 : la graduatoria generale e le specialità. Marcel Hirscher sempre più in fuga : La Coppa del Mondo di sci alpino 2018/19, la 50esima in assoluto, ha preso il via ufficialmente il 18 novembre con lo speciale di Levi (dopo la cancellazione del gigante di Soelden) e sarà la grande occasione per Marcel Hirscher di entrare ancor più nella leggenda, con la rincorsa alla ottava Coppa di Cristallo consecutiva per rimpolpare ulteriormente un record assolutamente scintillante. L’austriaco avrà di fronte a sé un nutrito gruppo ...

LIVE Sci alpino - Slalom Zagabria 2019 in DIRETTA : Marcel Hirscher in trionfo davanti a Pinturault - Gross decimo! : Benvenuti alla DIRETTA LIVE dello Slalom di Zagabria, Croazia, valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino 2019. Dopo la strepitosa vittoria di ieri di Mikaela Shiffrin, oggi tocca agli uomini, con Marcel Hirscher che non vorrà essere da meno, su una pista nella quale ha vinto in ben quattro occasioni. Il fuoriclasse austriaco vuole rifarsi dopo l’uscita di scena di Madonna di Campiglio, ma avrà contro una nutrita schiera di rivali. Su ...

Sci alpino - Prima manche slalom Zagabria 2019 : Austria dominante - Schwarz precede Hirscher e Feller. 13° Moelgg - bene Razzoli : Dopo la vittoria nel City Event di Oslo, Marco Schwarz prosegue nel suo Magic moment e domina anche la Prima manche dello slalom di Zagabria, Croazia, valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino 2019. L’Austriaco completa una prova veramente superlativa, senza la minima sbavatura e con una velocità nei movimenti che ha lasciato tutti a bocca aperta. Il classe 1995 ha chiuso la Prima discesa sul non impossibile tracciato croato con il ...

LIVE Sci alpino - Slalom Zagabria 2019 in DIRETTA : l’Italia sogna su una pista amica - Hirscher per tornare a vincere : Benvenuti alla DIRETTA LIVE dello Slalom di Zagabria, Croazia, valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino 2019. Dopo la strepitosa vittoria di ieri di Mikaela Shiffrin, oggi tocca agli uomini, con Marcel Hirscher che non vorrà essere da meno, su una pista nella quale ha vinto in ben quattro occasioni. Il fuoriclasse austriaco vuole rifarsi dopo l’uscita di scena di Madonna di Campiglio, ma avrà contro una nutrita schiera di rivali. Su ...

Sci alpino - Coppa del Mondo Zagabria 2019 : Marcel Hirscher vuole la quinta vittoria - gli italiani cercano conferme : Dopo l’antipasto di ieri, rappresentato dalla gara femminile, tutto è pronto per il secondo appuntamento sulle nevi croate. A Zagabria, infatti, è tempo dello slalom maschile, valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino 2019 (prima manche ore 12.15). Inizia un mese fondamentale per la stagione, sia per chi punta alla Sfera di Cristallo, con tanti punti in palio nelle grandi classiche di questo periodo, sia per chi ha direzionato il ...

Sci alpino - Coppa del Mondo Zagabria 2019 : Marcel Hirscher e Henrik Kristoffersen per il riscatto - ma gli avversari non mancheranno : La Coppa del Mondo di sci alpino 2019, dopo il City Event di Oslo di Capodanno, si sposta in Croazia per l’ormai tradizionale slalom di Zagabria. Inizia, dunque, il lungo avvicinamento che ci porterà ai Mondiali di Are nel mese di febbraio, con gli atleti che andranno a dividersi tra i punti valevoli per la classifica generale e l’affinamento della condizione in vista della kermesse iridata. La gara di domenica avrà grande rilevanza, ...

