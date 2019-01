Sci - Coppa del Mondo Zagabria – Hierscher torna al successo nello slalom : l’azzurro Gross chiude 10° e strappa applausi : Gross, rimonta da applausi a Zagabria: da ventinovesimo a decimo nella seconda manche. Tonetti 12° al suo primo slalom stagionale, a punti anche Razzoli. Hirscher torna al successo Marcel Hirscher si riprende il suo posto, il primo gradino del podio dello slalom. Dopo l’inforcata a Madonna di Campiglio e l’eliminazione ai quarti nel parallelo di Oslo, l’austriaco leader della Coppa del Mondo torna al successo a Zagabria ...

Classifica Coppa del Mondo Sci di fondo 2018-2019 : la graduatoria generale e le specialità. Johannes Klaebo balza in vetta - sesto De Fabiani : Il calendario della Coppa del Mondo 2018-2019 di sci di fondo si compone di 34 tappe, delle quali sei in Italia, concentrate in tre fine settimana: due weekend andranno in scena durante il Tour de Ski e si terranno a Dobbiaco ed in Val di Fiemme, mentre le ultime due giornate di gare avranno luogo a Cogne, appena prima dei Mondiali, programmati a Seefeld, in Austria, dal 19 febbraio al 3 marzo. La stagione durerà quattro mesi: si partirà a Ruka, ...

Classifica Coppa del Mondo Sci alpino 2018-2019 : la graduatoria generale e le specialità. Marcel Hirscher sempre più in fuga : La Coppa del Mondo di sci alpino 2018/19, la 50esima in assoluto, ha preso il via ufficialmente il 18 novembre con lo speciale di Levi (dopo la cancellazione del gigante di Soelden) e sarà la grande occasione per Marcel Hirscher di entrare ancor più nella leggenda, con la rincorsa alla ottava Coppa di Cristallo consecutiva per rimpolpare ulteriormente un record assolutamente scintillante. L’austriaco avrà di fronte a sé un nutrito gruppo ...

Classifica Coppa del Mondo Sci di fondo femminile 2018-2019 : la graduatoria generale e le specialità. Ingvild Oestberg scappa via - seconda Krista Parmakoski : Il calendario della Coppa del Mondo 2018-2019 di sci di fondo si compone di 34 tappe, delle quali sei in Italia, concentrate in tre fine settimana: due weekend andranno in scena durante il Tour de Ski e si terranno a Dobbiaco ed in Val di Fiemme, mentre le ultime due giornate di gare avranno luogo a Cogne, appena prima dei Mondiali, programmati a Seefeld, in Austria, dal 19 febbraio al 3 marzo. La stagione durerà quattro mesi: si partirà a Ruka, ...

Sci alpino - Coppa Europa Val Cenis 2019 : Simon Maurberger rimonta e vince lo slalom davanti a Haugan e Brudevoll : Uno strepitoso Simon Maurberger risale dalla quinta posizione e va a vincere lo slalom della Val Cenis, Francia, valevole per la Coppa Europa di sci alpino 2019. Il classe 1995 ha fatto segnare un tempo di manche eccezionale nella seconda discesa e ha chiuso con il crono complessivo di 1:32.94, distanziando il norvegese Timon Haugan di 70 centesimi e Bjoern Brudevoll di 97. Quarta posizione per il leader della prima manche, il francese Robin ...

Sci alpino - Coppa del Mondo Zagabria 2019. Moelgg : “Distacchi non elevati - la classifica può cambiare” : Prima manche senza italiani nella top-10 per quanto riguarda la prima gara dell’anno per la Coppa del Mondo di sci alpino: lo slalom di Zagabria. La situazione: tre austriaci davanti, con Schwarz precede Hirscher di 37 centesimi e Feller di 42. Il norvegese Kristoffersen è quarto a 7 decimi. Quattro italiani qualificati: 13° Moelgg, 17° Tonetti, 20° Razzoli, 29° Gross. Andiamo a scoprire le parole degli azzurri alla FISI nel post ...

Sci alpino - momento di pausa per i velocisti azzurri di Coppa del Mondo : Paris da domani in allenamento in Val di Fassa : Paris riprende la preparazione in Val di Fassa: con lui anche Buzzi, Heel e Marsaglia da lunedì 7 a giovedì 10 momento di pausa per l’ItalJet, come naturalmente per tutti i velocisti di Coppa del Mondo: la prossima tappa dedicata a loro, infatti, sarà a Wengen, dove nel trittico di gare dal 18 al 20 gennaio sono in programma anche una combinata e una discesa. Quattro elementi del gruppo azzurro riprenderanno la preparazione in Val di ...

Sci alpino - Coppa del Mondo Flachau 2019 : le convocate dell’Italia. Esordio stagionale per Michela Azzola : Ancora uno slalom speciale, il sesto della stagione, per quanto riguarda la Coppa del Mondo di sci alpino al femminile: martedì 8 gennaio lo spettacolo in notturna, sotto le luci artificiali, della gara di Flachau, in terra austriaca. Confermata in blocco la squadra azzurra che ha affrontato ieri la gara nei rapid gates in Croazia, a Zagabria, c’è una sola aggiunta: Esordio stagionale per quanto riguarda Michela Azzola. Queste le convocate ...

Sci alpino – Coppa Europa : Robin Buffet comanda in Francia dopo la prima manche - Maurberger quarto : Buffet in testa dopo la prima manche dello slalom maschile di Coppa Europa in Francia. Maurberger è quarto Robin Buffet comanda lo slalom mschile di Coppa Europa maschile al termine della prima manche sulla pista francese di Val Cenis. Il padrone di casa ha chiuso la prima manche con il tempo di 45″22 e precede i norvegesi Timon Haugan e Bjoern Brudevoll, staccati rispettivamente di 15 e 26 centesimi. Quarta posizione provvisoria per ...

Sci alpino - Coppa del Mondo Zagabria 2019 : Marcel Hirscher vuole la quinta vittoria - gli italiani cercano conferme : Dopo l’antipasto di ieri, rappresentato dalla gara femminile, tutto è pronto per il secondo appuntamento sulle nevi croate. A Zagabria, infatti, è tempo dello slalom maschile, valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino 2019 (prima manche ore 12.15). Inizia un mese fondamentale per la stagione, sia per chi punta alla Sfera di Cristallo, con tanti punti in palio nelle grandi classiche di questo periodo, sia per chi ha direzionato il ...

Classifica Coppa del Mondo salto con gli Sci maschile 2018-2019 : la graduatoria aggiornata. Ryoyu Kobayashi fa il vuoto : Dopo una stagione completamente dominata dal polacco Kamil Stoch, si riapre la caccia alla Coppa del Mondo 2018-2019 di salto con gli sci maschile. Il favorito principale resta sicuramente Stoch, ma nella stagione post-olimpica le sorprese sono dietro l’angolo quindi attenzione ai vari Ryoyu Kobayashi, Piotr Zyla ed Evgeniy Klimov, vincitore della Classifica generale del Grand Prix estivo. La pattuglia tedesca e quella norvegese proveranno ...

Classifica Coppa del Mondo salto con gli Sci femminile 2018-2019 : la graduatoria aggiornata. Althaus rimane in vetta - Lara Malsiner sale in 16^ piazza : La Coppa del Mondo 2018-2019 di salto con gli sci femminile vedrà la grande sfida tra le tre protagoniste assolute della passata stagione: Maren Lundby, Sara Takanashi e Katharina Althaus. La norvegese è la detentrice della Sfera di Cristallo e campionessa olimpica in carica, ma dovrà vedersela con la fenomenale nipponica vincitrice di quattro Coppe del Mondo. La tedesca Althaus, argento alle Olimpiadi di Pyeongchang, proverà a fare il ...