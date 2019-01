Sci alpino | velocisti in raduno in Val di Fassa | c’è Dominik Paris

Sci alpino - Prima manche slalom Zagabria 2019 : Austria dominante - Schwarz precede Hirscher e Feller. 13° Moelgg - bene Razzoli : Dopo la vittoria nel City Event di Oslo, Marco Schwarz prosegue nel suo Magic moment e domina anche la Prima manche dello slalom di Zagabria, Croazia, valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino 2019. L’Austriaco completa una prova veramente superlativa, senza la minima sbavatura e con una velocità nei movimenti che ha lasciato tutti a bocca aperta. Il classe 1995 ha chiuso la Prima discesa sul non impossibile tracciato croato con il ...

Sci alpino - per lo slalom di Flachau confermate in blocco le azzurre impegnate a Zagabria : slalomiste confermate in blocco per Flachau, al gruppo si aggiunge anche Michela Azzola Sesto slalom della stagione per le donne di Coppa del mondo, attese martedì 8 gennaio sulla pista di Flachau (prima manche alle ore 18, seconda manche alle ore 20.45), dove verrà confermato in blocco il gruppo che ha partecipato alla gara di Zagabria. Oltre a Chiara Costazza, Irene Curtoni, Lara Della Mea, Marta Rossetti e Anita Gulli, ssarà presente ...

Sci alpino - momento di pausa per i velocisti azzurri di Coppa del Mondo : Paris da domani in allenamento in Val di Fassa : Paris riprende la preparazione in Val di Fassa: con lui anche Buzzi, Heel e Marsaglia da lunedì 7 a giovedì 10 momento di pausa per l’ItalJet, come naturalmente per tutti i velocisti di Coppa del Mondo: la prossima tappa dedicata a loro, infatti, sarà a Wengen, dove nel trittico di gare dal 18 al 20 gennaio sono in programma anche una combinata e una discesa. Quattro elementi del gruppo azzurro riprenderanno la preparazione in Val di ...

Sci alpino - Coppa del Mondo Flachau 2019 : le convocate dell’Italia. Esordio stagionale per Michela Azzola : Ancora uno slalom speciale, il sesto della stagione, per quanto riguarda la Coppa del Mondo di sci alpino al femminile: martedì 8 gennaio lo spettacolo in notturna, sotto le luci artificiali, della gara di Flachau, in terra austriaca. Confermata in blocco la squadra azzurra che ha affrontato ieri la gara nei rapid gates in Croazia, a Zagabria, c’è una sola aggiunta: Esordio stagionale per quanto riguarda Michela Azzola. Queste le convocate ...

Sci alpino – Coppa Europa : Robin Buffet comanda in Francia dopo la prima manche - Maurberger quarto : Buffet in testa dopo la prima manche dello slalom maschile di Coppa Europa in Francia. Maurberger è quarto Robin Buffet comanda lo slalom mschile di Coppa Europa maschile al termine della prima manche sulla pista francese di Val Cenis. Il padrone di casa ha chiuso la prima manche con il tempo di 45″22 e precede i norvegesi Timon Haugan e Bjoern Brudevoll, staccati rispettivamente di 15 e 26 centesimi. Quarta posizione provvisoria per ...

Sci alpino - è il giorno dello slalom maschile a Zagabria : Moelgg primo azzurro a partire : Manfred Moelgg sarà il primo azzurro a partire nello slalom di Zagabria: avrà il pettorale numero 6. Attesa anche per Gross, Vinatzer e Razzoli, prima manche alle 12:15 Sono sei gli azzurri al via nello slalom maschile di Zagabria con la prima manche in programma alle ore 12.15 (diretta tv Raisport ed Eurosport 1). Il primo a partire sarà Manfred Moelgg che con il pettorale numero 12 cerca conferme dopo il buon risultato ottenuto a Madonna ...

LIVE Sci alpino - Slalom Zagabria 2019 in DIRETTA : l’Italia sogna su una pista amica - Hirscher per tornare a vincere : Benvenuti alla DIRETTA LIVE dello Slalom di Zagabria, Croazia, valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino 2019. Dopo la strepitosa vittoria di ieri di Mikaela Shiffrin, oggi tocca agli uomini, con Marcel Hirscher che non vorrà essere da meno, su una pista nella quale ha vinto in ben quattro occasioni. Il fuoriclasse austriaco vuole rifarsi dopo l’uscita di scena di Madonna di Campiglio, ma avrà contro una nutrita schiera di rivali. Su ...

LIVE Sci alpino - DIRETTA Slalom Zagabria 2019 : orario d’inizio e come vederlo in tv e streaming : La Coppa del Mondo di sci alpino 2019, dopo il City Event di Oslo di Capodanno, si sposta in Croazia per l’ormai tradizionale Slalom di Zagabria. Inizia, dunque, il lungo avvicinamento che ci porterà ai Mondiali di Are nel mese di febbraio, con gli atleti che andranno a dividersi tra i punti valevoli per la classifica generale e l’affinamento della condizione in vista della kermesse iridata. La gara di quest’oggi avrà grande ...

Sci alpino - Coppa del Mondo Zagabria 2019 : Marcel Hirscher vuole la quinta vittoria - gli italiani cercano conferme : Dopo l’antipasto di ieri, rappresentato dalla gara femminile, tutto è pronto per il secondo appuntamento sulle nevi croate. A Zagabria, infatti, è tempo dello slalom maschile, valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino 2019 (prima manche ore 12.15). Inizia un mese fondamentale per la stagione, sia per chi punta alla Sfera di Cristallo, con tanti punti in palio nelle grandi classiche di questo periodo, sia per chi ha direzionato il ...

Sci alpino - Slalom Zagabria oggi (6 gennaio) : orario d’inizio e come vederlo in tv. I pettorali di partenza : Dopo la gara femminile di ieri, oggi tocca agli uomini per quanto riguarda lo Slalom di Zagabria, primo appuntamento della Coppa del Mondo di sci alpino 2019. Sulla pista Crveni Spust gli atleti saranno in uno speciale quanto mai importante, dopo la prova di Madonna di Campiglio che ha visto le uscite di scena di Marcel Hirscher e Henrik Kristoffersen, lasciando campo aperto allo svizzero Daniel Yule. Sarà lo stesso scenario che vivremo a ...

