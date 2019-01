Santiago | Italia di Nanni Moretti - Recensione

SantiagoItalia - il docufilm di Nanni Moretti avverte : ‘L’Italia di oggi ricorda il Cile di allora’ : Quarantacinque anni dopo il golpe in Cile che eliminò il governo democraticamente eletto di Salvador Allende instaurando una sanguinaria dittatura militare, Nanni Moretti torna con un docufilm incentrato sulle vicende di allora, analizza il carattere brutale della repressione e si sofferma, attraverso numerose interviste a ex profughi Cileni, sul rapporto tra questi rifugiati e il nostro Paese. Allora un esperimento estremamente innovativo come ...

Dalle Ande agli Appennini : il formidabile "Santiago Italia" di Nanni Moretti : Nelle sale il documentario dedicato al Cile. Un racconto del golpe affidato alla viva voce di testimoni, uomini e donne di ogni tipo. Storie che ci appartenono e rigardano tutti noi 'Santiago, Italia', il nuovo film di Moretti "

Nanni Moretti torna al cinema con il documentario 'Santiago - Italia' : La regia non si ferma invece a occhio solo oggettivo, esprime un'opinione sentita e forse anche politica. "Io non sono imparziale" , dice lo stesso regista. UN FILM ASSOLUTAMENTE NECESSARIO Nel 1973 ...

SantiagoItalia - un grazie a Nanni Moretti per un documentario bello e di sinistra : Dobbiamo davvero ringraziare Nanni Moretti per avere girato SantiagoItalia, un bel documentario che rende omaggio a una bella stagione del nostro Paese e ad alcuni nostri concittadini che, rappresentando il nostro Paese all’estero, seppero incarnarla nel migliore dei modi onorando l’immagine e il prestigio dell’Italia nel mondo intero. La vicenda è quella delle centinaia di rifugiati in fuga di fronte alle orde assassine di Augusto Pinochet che ...

Santiago - Italia di Nanni Moretti riallaccia i fili di solidarietà disperse : Il regista romano restituisce una memoria di accoglienza collettiva, che chiama in causa l’Italia e il mondo immersi in un’epoca di muri e respingimenti. Leggi

'Santiago - Italia' : il nuovo film di Nanni Moretti : In questi giorni di lutto per il cinema italiano con la scomparsa prima di Bernardo Bertolucci, il grande regista di 'Ultimo tango a Parigi' e poi dell'attore Ennio Fantastichini che ha lavorato con registi di grande rilievo, da Virzì a Ferzan Ozpetek, Nanni Moretti chiude il Torino film Festival con un documentario che ci riporta all'epoca del golpe militare di Pinochet, in Cile, durante il quale l’ambasciata italiana a Santiago, insieme e ...