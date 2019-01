Sanremo Story | un libro per scoprire le storie e gli scatti in bianco e nero | che hanno

Sanremo Story. Edizione 2015 : debutto all’Ariston per Carlo Conti nel doppio ruolo di conduttore e direttore artistico. Il Volo spicca il volo : Tre giorni. Tre giorni ci separano dall’annuncio ufficiale del cast dei Big del Festival di Sanremo 2019. Nel frattempo riprende dopo un po’ di tempo il nostro viaggio nella storia della kermesse di musica italiana per eccellenza, diventata negli anni fenomeno di costume. Correva l’anno 2015 . Il Festival di Sanremo 2014 aveva registrato ascolti al di sotto delle aspettative, risultando l’ Edizione più bassa tra quelle con Fabio Fazio alla ...

Sanremo Story - cronaca dell’edizione 2017 : Continua il nostro viaggio a ritroso per la storia del Festival di Sanremo. Abbiamo ripercorso le tappe dell’edizione 2018 la scorsa settimana: pertanto è arrivato il momento di passare all’edizione 2017. La terza ed ultima con Carlo Conti nel doppio ruolo di conduttore principale e direttore artistico. Dopo i grandi risultati delle edizioni 2015 e 2016 Conti ha intenzione di fare le cose in grande per chiudere nel migliore dei modi il suo ...