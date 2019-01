Salvini | ' Il taglio agli stipendi dei parlamentari? E' sacrosanto'

Decreto Sicurezza - lo scontro giudiziario tra Salvini e Comuni è un'arma a doppio taglio per entrambi : Uno scontro tutto politico che, se portato sul piano giudiziario, sarebbe condotto ad armi spuntate da entrambe le parti, con il rischio di dar luogo a un conflitto istituzionale tra apparati statali ed enti locali, con tempi lunghi e in terre inesplorate. Il ministro dell'Interno Matteo Salvini ha annunciato ripercussioni legali nei confronti del sindaco di Palermo Leoluca Orlando dopo la decisione di "sospendere" l'applicazione del ...

Taglio stipendi parlamentari - Taverna risponde a Salvini : “Non c’è niente di più concreto” : “Non c’è nulla di più concreto che tagliare spese superflue e utilizzare i milioni di euro risparmiati per le vere esigenze dei cittadini. Concreto come una fetta di pane e nutella!”. Il post su Facebook è del vicepresidente del Senato Paola Taverna (M5s) ed è a tutti gli effetti una risposta alla frenata di Matteo Salvini sul tema del Taglio agli stipendi dei parlamentari, annunciato dalla coppia Di Maio-Di Battista nel ...

Papà Di Battista come Matteo Salvini : "Taglio stipendi parlamentari? Ma anche cose più concrete" : "Taglio degli stipendi? Giusto, ma anche cose più concrete. No Tav, conflitto di interessi, prescrizione...". Poche parole su Facebook per Vittorio Di Battista, padre di Alessandro, che interviene sull'annuncio fatto dal figlio insieme a Luigi Di Maio, quello per cui la prossima battaglia sarà quella per una legge sul taglio degli stipendi ai parlamentari.Papà Di Battista usa la stessa espressione di Matteo Salvini, che ieri ...

Salvini : 'Ok taglio a sprechi - ma priorità è su cose concrete' : Nella giornata in cui Luigi Di Maio annuncia 'una bella legge per tagliare gli stipendi a tutti i parlamentari della Repubblica', il vice premier Matteo Salvini interviene: 'Giusto tagliare sprechi e ...

Taglio accise benzina - Salvini torna a promettere : "E' il mio obiettivo per il 2019" - Video : Ecco Matteo Salvini, durante una diretta Facebook, risponde alla domanda di un utente sul Taglio delle accise più datate promesso in caso di vittoria alle Politiche. 'E' immorale - aveva detto in ...

Crozza a Fazio : “Sei l’unico taglio che ha messo d’accordo Salvini e Di Maio”. E il conduttore : “Non essere così contento” : Maurizio Crozza, in apertura di Che fuori tempo che fa di Fabio Fazio, su Rai1, questa settimana ha commentato le recenti dichiarazioni del vicepresidente del Consiglio, Luigi Di Maio : “Il taglio al tuo stipendio è l’unico taglio che ha messo d’accordo tutti. Sei come l’ecotassa, sei la Faz Tax!”. L’artista genovese ha poi proseguito: “Adesso Conte incontrerà Juncker e dirà: è tutto risolto abbiamo ...

Salvini sulla Manovra : trovato l'accordo su riduzioni fiscali e taglio pensioni d'oro : Ci sono volute quattro ore per raggiungere un compromesso sulle misure della Manovra e sulla stesura della proposta da mandare a Bruxelles con il deficit al 2,04%. Da quanto riferiscono alcune fonti a Palazzo Chigi e dalle parole del vicepremier Salvini, intervistato dopo il Vertice, sembra sia stato raggiunto l'accordo che mantiene le promesse fatte ai cittadini e allo stesso tempo contiene le misure entro i limiti richiesti dall'Europa. Le ...

'Sarà legge del Taglione'. Badilata Feltri : Salvini e Di Maio - la resa dei conti è vicina : La pensano così anche i parlamentari i quali non vogliono il crollo dell' esecutivo per una ragione pratica: vedono nell' eventuale scioglimento delle Camere la fine del mondo, dato che il seggio è ...

Manovra - Salvini : su taglio pensioni d'oro ci sarà accordo : Milano, 15 dic., askanews, - 'Se dico che ci sarà l'accordo, ci sarà. Lasciateci lavorare'. Così il vicepremier e ministro dell'Interno, Matteo Salvini, a margine di un incontro con la stampa a Milano.

Pensioni : Tria vuole un ulteriore taglio ma Salvini lo ferma : Il Governo M5S - Lega guidato da Giuseppe Conte sta cercando di portare a casa una difficilissima trattativa con l'Unione europea sulla Manovra economica per evitare la procedura di infrazione per deficit eccessivo. In quest'ottica, il Premier ha presentato al Presidente della Commissione europea Jean-Claude Juncker una nuova versione della Legge di Bilancio con un rapporto deficit/Pil corretto al 2,04%. In pratica si farebbe meno deficit per ...

Pensioni - Tria vuole un taglio. Salvini lo ferma : "Non si tratta" : La battaglia contro l'Europa sulla manovra è finita con una resa italiana. Il governo dopo mesi di annunci su una legge di Bilancio che avrebbe toccato il 2,4 per cento del deficit/Pil adesso si trova a firmare una resa al 2,04 per cento. Di fatto un'altra manovra rispetto a quella annunciata nelle scorse settimane. Un cambio di scenario che potrebbe subire ulteriori aggiustamenti. Ed è in questa direzione che vanno letti i segnali inviati da ...

Manovra - Di Maio : “Boccia e imprese da Salvini? I fatti si fanno al Mise. Taglio pensioni d’oro non si discute” : “Se mi sento scavalcato dall’incontro tra Salvini e gli imprenditori? Penso che tutti i ministri hanno il dovere di incontrare sempre le imprese. Come ha detto Boccia, ora ci aspettiamo i fatti. Ieri hanno fatto le parole e i fatti si fanno al Mise, perché è il ministero che si occupa delle imprese”. A rivendicarlo il ministro e vice premier, Luigi Di Maio, a margine della firma del Protocollo d’intesa tra Mise e Regione ...

Salvini : "Le pensioni più alte? euro Taglio simbolo di equità" : Matteo Salvini non chiude le porte ad un Taglio sulle pensioni d'oro. Il vicepremier intervistato a In Mezz'Ora di Lucia Annunziata di fatto apre alla prposta del M5s che vuole una sforbiciata agli ...