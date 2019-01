Salvini contestato anche a L’Aquila | lui risponde dal palco | “Quattro sfigati figli di

L'Aquila - Salvini ai contestatori : 'Prendete i barconi e andatevene' : "Se nel 2019 ci devono essere delle persone che gridano siamo tutti clandestini, allora prendete i barconi e andate dove volete, tornate nei centri sociali a farvi". Così il ministro dell'Interno, ...

Salvini a Teramo contestato in piazza al canto di 'Bella ciao' : Una cinquantina di simpatizzanti di Potere al popolo e di Teramo Antifascista ha contestato il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, in visita a Teramo nella due giorni abruzzese per sostenere i ...

Salvini contestato a Teramo : “Merda - sciacallo!”. Poi i cori : “Siamo tutti terroni” e ‘Bella ciao’ dalla piazza : Oltre al bagno di folla, con decine e decine di persone in fila per un selfie, per Matteo Salvini, da Teramo, sono arrivate anche le contestazioni. Una cinquantina di simpatizzanti di Potere al popolo e di Teramo Antifascista hanno protestato per la presenza del leader della Lega. Prima gli insulti, nella centrale piazza Martiri, poi i cori: “Siamo tutti terroni“. I manifestanti sono stati tenuti a distanza da un nutrito gruppo di ...

Giudice contestato da Salvini sotto scorta per minacce. Il ministro : "Mi dissocio ma rivendico diritto di parola" : finito sotto scorta il Giudice Gerardo Boragine 'fatto oggetto di pesanti insulti e gravi minacce' nei commenti a un post su facebook di Matteo Salvini. Il ministro dell'Interno aveva criticato la ...

ROMA - SGOMBERO EX FABBRICA PENICILLINA/ Migranti per strada con le valigie - Salvini contestato dai residenti : ROMA, SGOMBERO dell'ex FABBRICA di PENICILLINA. Ultime notizie, edificio non verrà abbattuto. Salvini, 'presto nuovi interventi'. contestato Casu

Roma - sgomberata ex fabbrica Penicillina : Salvini sul posto - contestato da alcuni residenti : “Una farsa” : È stata sgomberata l’ex fabbrica di Penicillina su via Tiburtina, a Roma. Polizia e carabinieri hanno trovato circa 40 persone all’interno dello stabile abbandonato a pochi passi dal quartiere San Basilio. Per effettuare le operazioni, l’arteria è stata chiusa in direzione del Grande raccordo anulare e i traffico è stato congestionato per un paio d’ore. Davanti all’ingresso dell’ex fabbrica sono stati schierati blindati ...

Il governo a Caserta tra le tensioni : Salvini contestato in piazza : Arriva Salvini e la piazza si spacca. Da un lato i sostenitori del vicepremier, che hanno applaudito e intonato cori con il nome del vicepremier, dall?altro i contestatori che invece hanno...

Imperia : lanciarono uova e carta igienica contro Matteo Salvini - manifestanti a processo "Contestato perché fascista e 'contamusse'" : Matteo Salvini è fascista e 'contamusse '", " presto ci sarà una Norimberga e chi ci accusa oggi dovrà pagare ". Sono alcuni dei commenti contenuti nelle dichiarazioni post udienza di due dei sette ...