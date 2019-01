Salto con gli sci | Tournée 4 Trampolini Bischofshofen 2019 | Markus Eisenbichler si

In Francia tornano i gilet gialli : asSalto con la ruspa al ministero : I gilet gialli, hanno sfondato con una scavatrice la porta della sede di Benjamin Griveaux, portavoce del governo. Griveaux e alcuni suoi collaboratori sono poi stati evacuati dalle forze di sicurezza. Durante la giornata la polizia francese ha usato i lacrimogeni contro un gruppo di gilet gialli che tentava di passare sul ponte pedonale che attraversa la Senna, il “Leopold Sedar Senghor” nei pressi dell’Assemblea nazionale. ...

Bob a 4 - l’Italia chiude al secondo posto la tappa di Winterberg : possibile l’asSalto alla Coppa Europa : Baumgartner ci prende gusto insieme a Fontana, Verginer e Atchori Essoh: l’Italia è ancora seconda nel bob a 4 a Winterberg. E a soli otto punti dalla vetta andrà all’assalto della Coppa Europa Patrick Baumgartner e i suoi compagni ci prendono gusto: il bob a 4 italiano è ancora secondo in Coppa Europa. Nella seconda gara consecutiva disputata a Winterberg, in Germania, l’equipaggio azzurro ha ripetuto il grandissimo ...

Classifica Coppa del Mondo Salto con gli sci maschile 2018-2019 : la graduatoria aggiornata. Ryoyu Kobayashi fa il vuoto : Dopo una stagione completamente dominata dal polacco Kamil Stoch, si riapre la caccia alla Coppa del Mondo 2018-2019 di salto con gli sci maschile. Il favorito principale resta sicuramente Stoch, ma nella stagione post-olimpica le sorprese sono dietro l’angolo quindi attenzione ai vari Ryoyu Kobayashi, Piotr Zyla ed Evgeniy Klimov, vincitore della Classifica generale del Grand Prix estivo. La pattuglia tedesca e quella norvegese proveranno ...

Classifica Coppa del Mondo Salto con gli sci femminile 2018-2019 : la graduatoria aggiornata. Althaus rimane in vetta - Lara Malsiner sale in 16^ piazza : La Coppa del Mondo 2018-2019 di salto con gli sci femminile vedrà la grande sfida tra le tre protagoniste assolute della passata stagione: Maren Lundby, Sara Takanashi e Katharina Althaus. La norvegese è la detentrice della Sfera di Cristallo e campionessa olimpica in carica, ma dovrà vedersela con la fenomenale nipponica vincitrice di quattro Coppe del Mondo. La tedesca Althaus, argento alle Olimpiadi di Pyeongchang, proverà a fare il ...

Salto con gli sci - Tournée 4 Trampolini Bischofshofen 2019 : qualificazioni rinviate a domani per maltempo. In gara non ci sarà il format KO : L’ultima tappa della Tournée dei 4 Trampolini 2018-2019 di Bischofshofen non parte nel migliore dei modi per il pubblico e gli organizzatori, infatti una nevicata fittissima ha costretto la direzione gara a rimandare a domani le qualificazioni previste originariamente per le ore 17.00 odierne. Il maltempo ha colpito la località austriaca a partire dalle prime ore del mattino e non ha lasciato scampo agli organizzatori dell’evento, ...

I gilet gialli all'asSalto di Parigi Calci a un agente negli scontri : Tornano le tensioni a Parigi, dove i gilet gialli sono tornati a manifestare contro Emmanuel Macron. Circa 4000 persone sono scese in strada per due cortei autorizzati: uno che dal Municipio si è diretto verso il Palazzo dell'Assemblea nazionale e un sit-in sugli Champs Elysees, dove mercoledì è stato fermato Eric Drouet, leaderd del movimento. Altri raduni sono convocati in zone diverse della capitale e nelle principali città francesi, ma ...

Milano - asSalto con kalashnikov a un furgone portavalori : il sopralluogo dei carabinieri : Rapinano con un kalashnikov un portavalori davanti a un supermercato di Cologno Monzese. Tre banditi armati sono fuggiti con circa 20 mila euro di incasso. Due erano armati di pistole mentre un terzo ...

AsSalto con pistole e kalashnikov al portavalori davanti al supermercato : E' successo davanti al supermercato Eurospin di viale Lombardia a Cologno Monzese, comune alle porte di Milano

L'Eredità - la rivolta del 4 gennaio : 'Salto triplo' - tutti contro Flavio Insinna e autori. 'Fate schifo' : Una valanga di insulti su Flavio Insinna e gli autori dell' Eredità . 'Uno schifo', 'tutto deciso dall'inizio dall'alto', 'ci prendete in giro'. Sono solo alcuni dei commenti più duri rivolti al quiz ...

Salto con gli sci - Tournée 4 Trampolini 2019 : Innsbruck decisiva per Kobayashi. Si lotta per il secondo posto : Ryoyu Kobayashi ha fatto il vuoto. Dopo le prime due tappe in cui il giapponese, giunto al settimo successo stagionale in Coppa del Mondo, il quarto consecutivo, aveva vinto ma non stravinto, nel terzo appuntamento della Tournèe ha scavato il solco decisivo fra sè e gli inseguitori e ora a Bischofshofen dovrà pensare solo a non cadere per trionfare nella edizione 2019 della Tournèe anche se il suo stato di grazia attuale lo legittima a sperare ...