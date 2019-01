Ryoyu Kobayashi nuovo Imperatore del Giappone | vince la Tournée dei 4 Trampolini con il

LIVE Tournée 4 Trampolini Bischofshofen 2019 in DIRETTA : GRANDE SLAM PER Ryoyu KOBAYASHI!!! Giappone in delirio per il suo eroe! : Buon pomeriggio e bentrovati alla DIRETTA LIVE della quarta e ultima tappa della Tournée dei Quattro Trampolini 2018/2019 a Bischofshofen, in Austria. Prosegue la 67esima edizione della storica competizione di salto con gli sci. Due salti che si svolgeranno solo per questa volta senza il ko system, a causa dello spostamento delle qualificazioni da ieri a oggi. Si gareggia come una normale gara di Coppa del Mondo: prima serie con 50 atleti e ...

Classifica Coppa del Mondo salto con gli sci maschile 2018-2019 : la graduatoria aggiornata. Ryoyu Kobayashi fa il vuoto : Dopo una stagione completamente dominata dal polacco Kamil Stoch, si riapre la caccia alla Coppa del Mondo 2018-2019 di salto con gli sci maschile. Il favorito principale resta sicuramente Stoch, ma nella stagione post-olimpica le sorprese sono dietro l’angolo quindi attenzione ai vari Ryoyu Kobayashi, Piotr Zyla ed Evgeniy Klimov, vincitore della Classifica generale del Grand Prix estivo. La pattuglia tedesca e quella norvegese proveranno ...

LIVE Sport - DIRETTA 4 gennaio : Ryoyu Kobayashi vince ancora nei 4 Trampolini - a Doha eliminati in semifinale Marco Cecchinato e Novak Djokovic : Amici di OA Sport, buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE generale di venerdì 4 gennaio. Nuova giornata ricca di eventi con la nostra “DIRETTONA”. Una DIRETTA LIVE testuale che vi farà compagnia ogni giorno, aggiornandovi in tempo reale sui principali risultati Sportivi della giornata ed anche sulle notizie di rilievo da non perdere. In sostanza, in pochi minuti potrete avere una disamina molto chiara di tutti i fatti del giorno e ...

Salto con gli sci - Tournée 4 Trampolini 2019 : Ryoyu Kobayashi - il Grande Slam è a un passo. Stoch insegue Eisenbichler e Stjernen per il podio in classifica : Da qualunque parte si veda la classifica della Tournée dei 4 Trampolini, il discorso è sempre uno: Ryoyu Kobayashi sta dominando qualsiasi cosa si possa dominare. Nella classifica di Coppa del Mondo è in testa, in quella della Tournée non c’è rivale che tenga, la sua stagione sta toccando vette altissime. Dovesse riuscire, tra due giorni, a portare a casa anche il successo a Bischofshofen, entrerebbe nella storia, con il terzo Grande Slam ...

Salto con gli sci - Tournée 4 Trampolini Innsbruck 2019 : Ryoyu Kobayashi non si ferma più e mette nel mirino il Grande Slam : Ryoyu Kobayashi, in questo momento, non ha rivali. Il giapponese vince anche la terza gara della Tournée dei 4 Trampolini a Innsbruck (Bergiselschanze, HS 130) lasciando a enorme distanza tutti i suoi rivali: per lui si apre la possibilità di chiudere il Grande Slam, impresa riuscita, prima di lui, solo a Sven Hannawald (Germania, 2002) e Kamil Stoch (Polonia, 2018). Kobayashi vola più lungo di tutti nella prima serie con uno strepitoso Salto da ...

LIVE Salto con gli sci - Tournée 4 Trampolini Innsbruck 2019 in DIRETTA : Ryoyu Kobayashi prende il volo! Tris di vittorie ed en plein vicino! : Buon pomeriggio e bentrovati alla DIRETTA LIVE della terza tappa della Tournée dei Quattro Trampolini 2018/2019 a Innsbruck, in Austria. Prosegue la 67esima edizione della storica competizione di Salto con gli sci. Due salti che si svolgeranno con KO System nella prima delle due serie, con 25 atleti che si qualificheranno alla seconda vincendo gli head-to-head e cinque che entreranno stabilendo i migliori punteggi tra gli sconfitti. Ryoyu ...

Tournée 4 Trampolini 2019 - gli accoppiamenti della terza tappa di Innsbruck. Ryoyu Kobayashi sfida il modesto Leitner - per Eisenbichler c’è Aschenwald : Il giapponese Ryoyu Kobayashi ha ottenuto il miglior punteggio nelle qualificazioni della terza tappa della Tournée dei Quattro Trampolini 2018-2019 ad Innsbruck, perciò nella prima manche della gara di domani affronterà nello scontro diretto l’austriaco Clemens Leitner, 50° in qualifica. Il vento ha mescolato le carte provocando alcune controprestazioni da parte di protagonisti annunciati come il tedesco Markus Eisenbichler (32°, ...

Salto con gli sci - Tournée 4 Trampolini Innsbruck 2019 : Ryoyu Kobayashi vince le qualificazioni davanti a Koudelka e Forfang. Eliminato Insam : Ryoyu Kobayashi impressiona e si aggiudica la prova di qualificazione nella terza tappa della Tournée dei Quattro Trampolini sul trampolino HS130 di Innsbruck, in Austria. Il giapponese, leader della classifica generale della Tournée dopo le prime due gare tedesche, si conferma in uno stato di forma eccezionale con un Salto non perfetto ma sufficiente per ottenere il miglior punteggio (126.2 punti con 126.5 metri) davanti al ceco Roman Koudelka ...

Salto con gli sci - Tournée 4 Trampolini 2019. Ryoyu Kobayashi contro Markus Eisenbichler : è questo il duello sui trampolini austriaci : Ryoyu Kobayashi contro Markus Eisenbichler: è questa la sfida che attende gli appassionati di Salto con gli sci nelle ultime due tappe della Tournèe dei 4 trampolini 2019. E’ una sfida apertissima perchè Kobayashi, pur avendo vinto le prime due tappe, non ha chiuso il discorso e decisivo potrebbe rivelarsi il quarto appuntamento in programma a Innsbruck da domani a venerdì. Kobayashi ha dalla sua una situazione ideale dal punto di vista ...

Salto con gli sci - Tournée 4 Trampolini Garmisch-Partenkirchen 2019. Ryoyu Kobayashi raddoppia : batte ancora Eisenbichler ma è battaglia aperta in classifica : Ryoyu Kobayashi non perde un colpo e si aggiudica anche la seconda tappa della Tournèe dei 4 Trampolini sull’impianto di Garmisch Partenkirchen, regalando al Giappone una vittoria su questo trampolino a 18 anni dal successo di Kasai nel 2001 che era anche l’ultimo dei nipponici prima dell’edizione attuale della gara a tappe in Germania e Austria. Una gara diversa rispetto a Oberstdorf per il giapponese, al sesto successo ...

Classifica Tournée 4 Trampolini 2018-2019 - la graduatoria in aggiornamento. Ryoyu Kobayashi e Eisenbichler vicinissimo - 3° Kubacki : La grande attesa è finalmente terminata: torna lo spettacolo della Tournèe dei Quattro Trampolini, una delle competizioni più importanti del calendario per il salto con gli sci maschile. Il torneo giunge quest’anno alla 67esima edizione e prevede quattro gare distribuite equamente tra Germania e Austria, sui Trampolini di Oberstdorf, Garmisch-Partenkirchen, Innsbruck e Bischofshofen. Il polacco Kamil Stoch andrà a caccia di un tris storico ...