Rugby – Primo match del 2019 amaro per le Zebre | la prima sconfitta dell’anno arriva

Rugby – Guinness PRO14 : la Benetton vince il primo Derby d’Italia contro le Zebre : La Benetton vince il primo Derby d’Italia contro le Zebre: in un Lanfranchi vicinissimo al tutto esaurito, gli ospiti si impongono 8-10 In un “Lanfranchi” di Parma prossimo al tutto esaurito, il primo Derby d’Italia del Guinness PRO14 2018/19 finisce nelle mani della Benetton Rugby, che espugna il campo di casa delle Zebre Rugby Club con un sofferto 8-10: per i Leoni di Kieran Crowley arrivano quattro punti pesanti, che riportano i ...

Rugby – Zebre-Benetton : centesima presenza per il tallonatore Fabiani - tutto pronto per il primo derby d’Italia : Scelte le Zebre per il derby di Parma contro il Benetton Rugby. centesima presenza con la franchigia federale per il tallonatore azzurro Fabiani Dopo la doppia vittoria in European Challenge Cup contro i russi dell’Enisei-STM, in occasione dell’undicesimo turno del Guinness PRO14 Rugby 2018/19, allo stadio Lanfranchi di Parma arriva il Benetton Rugby, per il primo attesissimo derby stagionale. Castello e compagni ospiteranno i veneti ...

Rugby - Pro14 2019 : domenica il primo derby d’Italia della stagione. Zebre per lasciare l’ultimo posto - Benetton per il sogno post season : Il conto alla rovescia sta per esaurirsi: mancano poco più di 48 ore alla sfida che vedrà per protagonista solamente il Bel Paese della palla ovale. Il primo dei tre derby italiani di Pro 14 di Rugby andrà in scena domenica 23 dicembre alle ore 15.00. A Parma si giocherà, infatti, Zebre-Benetton Treviso con i padroni di casa che proveranno a raggiungere i trevigiani nel numero di vittorie nella manifestazione: le Zebre hanno portato a casa tre ...

Rugby - Pro14 2019 : domenica il primo derby d’Italia della stagione. Zebre per lasciare l’ultimo posto - Benetton per il sogno post season : Il conto alla rovescia sta per esaurirsi: mancano poco più di 48 ore alla sfida che vedrà per protagonista solamente il Bel Paese della palla ovale. Il primo dei tre derby italiani di Pro 14 di Rugby andrà in scena domenica 23 dicembre alle ore 15.00. A Parma si giocherà, infatti, Zebre-Benetton Treviso con i padroni di casa che proveranno a raggiungere i trevigiani nel numero di vittorie nella manifestazione: le Zebre hanno portato a casa tre ...

Rugby TOP12 Risultati 8ª giornata – Petrarca ok nel derby contro Mogliano : primo successo per Valsugana : Risultati ottava giornata TOP12: ancora un successo per Petrarca Padova cha fa suo il derby contro Mogliano, Valsugana trova il primo successo stagionale L’Argos Petrarca Padova inanella l’ottavo successo consecutivo in TOP12, andando a prendersi vittoria e punto di bonus sul campo del Mogliano Rugby nel derby d’alta classifica di TOP12. Finisce 21-27 per i Campioni d’Italia in carica, che allungano nella ripresa ma nel finale, sul ...

Rugby - Italia-Georgia 28-17 nel primo test match : adesso arrivano i «mostri» Australia e Nuova Zelanda : In uno stadio «Franchi» trasformato in succursale di Tblisi, tanto è rumorosa e colma di affetto per i Lelos la passione degli oltre tremila georgiani richiamati dalla possibilità di salire a cavallo ...

Rugby – Italdonne vincente nel primo impegno stagionale : sconfitta nettamente la Scozia : La Nazionale femminile di Rugby al primo impegno stagionale ha vinto contro la Scozia 38-0 Italia Femminile vs Scozia Inno Pata Stadium, Calvisano (BS) – 4 Novembre 2018 Test match femminile Italia Vs Scozia 38-0 (p.t. 26-0) Marcatori: 5’ m Sillari (5-0); 9’ m Duca tr Sillari (12-0); 17’ m Ruzza tr Sillari (19-0); 34‘ m Arrighetti tr Sillari (26-0); s.t. 12’ m Sillari (31-0); 30’ m Sillari tr Sillari (38-0); Italia: Furlan (cap), Muzzo, ...

Rugby - Test Match novembre 2018 : l’Italia sperimentale non convince con l’Irlanda. Da salvare solo il primo tempo : Una prima uscita da dimenticare. Se la giustificazione delle assenze può essere valida, c’è da dire che anche per quanto riguarda l’Irlanda erano tante le stelle che mancavano all’appello in terra statunitense. La Nazionale italiana di Rugby esce sconfitta per 54-7 nel primo di quattro Test Match di novembre: a Chicago gli azzurri di Conor O’Shea soffrono tremendamente gli attacchi dei Verdi, con l’incapacità di ...