Rugby | l’Italia U20 battuta dalla Francia a Castanet-Tolosan

Rugby - un 2019 delicato per l’Italia. Tra Sei Nazioni e Mondiali gli azzurri si giocano la credibilità : Risultati alterni, con tanti bassi e pochissimi alti. La Nazionale italiana di Rugby ha concluso il 2018, annata ancora molto deludente per la squadra tricolore, e si lancia verso un 2019 che sarà davvero delicato: gli azzurri si giocano la credibilità con due appuntamenti davvero fondamentali come il Sei Nazioni e la Coppa del Mondo che si disputerà in autunno. I miglioramenti, dal 2016 ad oggi, in parte si vedono: l’arrivo sulla panchina ...

Rugby - Coppa del Mondo 2019 : i gironi e le squadre partecipanti. Le temibili avversarie dell’Italia : Mancano poche ore al 2019, anno che sarà molto significativo per il Mondo della palla ovale: in Giappone, infatti, tra il 20 settembre ed il 2 novembre si disputerà la Coppa del Mondo di Rugby. L’Italia è inserita nella Pool B con Nuova Zelanda, Sudafrica, Namibia e Canada. L’obiettivo realistico degli azzurri, vista anche la composizione del raggruppamento, è quello di arrivare al terzo posto per staccare il pass per la ...

Rugby : che sfortuna per l’Italia. Infortunio alla caviglia per Jake Polledri - rischia di saltare il Sei Nazioni : Non è un momento positivo per quanto riguarda la Nazionale italiana di Rugby, che in questo 2018 ha fatto davvero tantissima fatica a trovare risultati importanti, uscendo spesso e volentieri sconfitta in match alla portata. Per la banda guidata da Conor O’Shea il 2019 sarà fondamentale, con il Sei Nazioni e la Coppa del Mondo in autunno. Piove sul bagnato però, con la sfortuna che sta già giocando un ruolo da protagonista. Dopo il ...

Rugby - i convocati dell’Italia Under 20 per la sfida dell’Epifania contro la Francia : Il 6 gennaio 2019 alle ore 15.00 l’Italia maschile Under20 di Rugby sosterrà a Tolone un test match amichevole contro i pari età della Francia per preparare al meglio il debutto nel Sei Nazioni di categoria, fissato per l’1 febbraio contro la Scozia. Per preparare la sfida transalpina il CT Fabio Roselli ha convocato 26 azzurrini, che si raduneranno a Settimo Torinese il 2 gennaio per partire poi alla volta della sede di gara venerdì ...

Rugby - 6 Nazioni – Designati calendario e arbitri delle sfide dell’Italia : Rese note le desigNazioni arbitrali e il calendario per il torneo 6 Nazioni 2019: il torneo prenderà il via il 2 febbraio World Rugby, la federazione internazionale, ha annunciato oggi le desigNazioni arbitrali per il Guinness 6 Nazioni 2019, al via il prossimo 2 febbraio con gli Azzurri impegnati a Murrayfield contro la Scozia, match affidato all’inglese Pearce. In seguito l’Italia ospiterà il Galles in casa il 9 febbraio all’Olimpico ...

Rugby – L’Italia femminile chiude il novembre internazionale da imbattuta : netto successo sul Sudafrica : L’Italdonne di Rugby continua il suo tend positivo: le azzurre trionfano per 35-10 sul Sudafrica a prato nel primo test-match della storia fra le due Nazionali L’Italdonne di Andrea Di Giandomenico chiude imbattuta il proprio novembre internazionale, superando per 35-10 al “Chersoni” di Prato il Sudafrica nel primo test-match nella storia delle due Nazionali. Furlan e compagne, dopo il successo per 38-0 sulla Scozia di tre settimane ...

Rugby - Mondiali 2018 : il Canada è l’ultimo avversario dell’Italia. Azzurri nel girone con All Blacks e Sudafrica : L’Italia ha ufficialmente conosciuto l’ultimo avversario del proprio girone dei Mondiali 2019 di Rugby che si disputeranno in Giappone. Gli Azzurri se la dovranno vedere anche con il Canada che ieri ha sconfitto Hong Kong per 27-10 nel torneo di ripescaggio giocato a Marsiglia (Francia) a cui hanno partecipato anche Germania e Kenya. La nostra Nazionale non dovrà sottavalutare i nordamericani all’interno di un raggruppamento di ...

Rugby - Test Match novembre 2018 : ennesima batosta per l’Italia - solo gli All Blacks in campo a Roma : Difficile chiedere qualcosa di diverso, un risultato e uno scenario visti e rivisti che alla fine chiunque ci si aspettava alla vigilia. Al termine della sfida di ieri pomeriggio della Nazionale italiana di Rugby alla Nuova Zelanda, nell’ultimo dei Cattolica Test Match di novembre, resta un po’ di voglia di cambiare le carte in tavola per far sì che non si ripetano altre volte disfatte simili. Il risultato e la partita parlano ...

Rugby - Test Match 2018 : la Nuova Zelanda dà una lezione all’Italia. All Blacks devastanti : 66-3 : Lo scenario è di quelli splendidi: l’Italia torna nella propria casa, allo Stadio Olimpico di Roma, per l’ultimo dei Cattolica Test Match di novembre. Gli azzurri hanno affrontato davanti a circa 50 mila persone l’incontro più difficile del mese: quello contro la squadra più forte e titolata al mondo, la Nuova Zelanda. Partita splendida da parte degli All Blacks, che dovevano assolutamente riscattare la delusione della ...

L’Italia di Rugby è stata battuta 66-3 dalla Nuova Zelanda nell’ultimo test match di novembre : La Nazionale maschile di rugby ha perso 66-3 contro la Nuova Zelanda nel suo ultimo test match autunnale, giocato sabato pomeriggio allo Stadio Olimpico di Roma. Contro i campioni del mondo in carica l’Italia non ha potuto fare granché e

Rugby - la formazione della Nuova Zelanda per la sfida all’Italia. Diversi cambi nel XV degli All Blacks : Mancano meno di 48 ore al fischio d’inizio di Italia-Nuova Zelanda: tutto pronto per l’ultimo Test Match autunnale di Rugby che si disputerà sabato in quel di Roma. Dopo Conor O’Shea, anche il CT degli All Blacks Steve Hansen ha annunciato la formazione che giocherà contro l’Italia. Diversi cambi nel XV della Nuova Zelanda rispetto alla sconfitta in Irlanda di sabato scorso. Di seguito il XV ufficiale della Nuova ...

Rugby – L’Italia sfida gli All Blacks : la formazione di O’Shea : ItalRugby: O’Shea annuncia la formazione per la sfida contro gli All Blacks Conor O’Shea, Commissario tecnico della Nazionale Italiana Rugby, ha ufficializzato la formazione che sabato 24 novembre allo Stadio Olimpico di Roma alle 15 affronterà i campioni del mondo in carica degli All Blacks, match che sarà trasmesso in diretta su DMAX, canale 52 del digitale terrestre, a partire dalle 15. Rispetto al XV titolare sceso in campo ...

Rugby - la formazione dell’Italia per la sfida alla Nuova Zelanda. Un solo cambio nel XV di O’Shea : Sperandio al posto di Bellini : L’Italia si appresta ad affrontare la Niova Zelanda nell’ultimo dei quattro Test Match autunnali di Rugby della selezione azzurra: sabato a Roma arrivano gli All Blacks, reduci dalla sconfitta rimediata in Irlanda. Oggi il CT irlandese dell’Italia Conor O’Shea ha svelato il XV che affronterà la formazione oceanica: un solo cambio rispetto alla formazione che ha perso contro l’Australia sabato scorso a Padova. ...

Rugby – Steve Hansen scioglie gli ultimi dubbi : ecco la formazione degli All Blacks che affronterà l’Italia : Il ct dell Nuova Zelanda, Steve Hansen, ha selezionato la formazione degli All Blacks che affronteranno l’Italia nel test mtch di sabato allo stadio Olimpico Steve Hansen, capo allenatore della Nuova Zelanda, ha annunciato questa mattina la formazione degli All Blacks che sabato (ore 15, diretta DMAX dalle 14.15) affronterà l’Italia all’Olimpico di Roma nel terzo, conclusivo Cattolica Test Match di novembre. “Abbiamo un grippo di ...