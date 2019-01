Roma | tutto fermo per il rinnovo di El Shaarawy | la situazione

We Run Rome 2018 - Maratona di Roma streaming video e tv : tutto pronto - si comincia! : Diretta We Run Rome 2018, streaming video e tv: per le strade della capitale si corre l'ottava edizione della Maratona, per agonisti e non agonisti.

Terremoto di 3.2 Ml a 24 km da Roma : 'Tremava tutto' : Stanotte alle 00:52:48 (ora italiana), Roma è stata interessata da un evento sismico. Fortunatamente non si riportano danni a cose o a persone, anche se la popolazione ha avvertito distintamente la scossa, soprattutto coloro che si trovavano nei piani più alti degli edifici. È ormai da più di un mese che il Lazio è interessato da eventi sismici che superano la magnitudo 3. Invece, sempre questa notte, a Catania, ci sono stati due terremoti di ...

Luigi Di Maio - retRomarcia e figuraccia sull'Ires : ammette di avere sbagliato tutto : retromarcia di Luigi Di Maio sui rincari Ires introdotti dal governo in manovra. Il vicepremier pentastellato, con una nota del ministero dello Sviluppo Economico e del Lavoro, prende l'impegno di modificare il punto: "Quella norma va cambiata nel primo provvedimento utile. Si volevano punire coloro

Dall'Australia a Roma - tutto il natale del mondo : Dalle spiagge con i bagnanti vestiti da babbo natale fino alla solenne celebrazione a San Pietro in Vaticano

Marchisio torna all'Allianz per Juventus-Roma e si commuove salutando i tifosi : 'Grazie per tutto ciò che mi avete dato' : Claudio Marchisio torna all'Allianz Stadium e si commuove: "Volevo soltanto dire grazie ai tifosi...". Poche parole, poi le lacrime e il giro di campo, stavolta il "Principino" si è davvero emozionato.

Juventus Roma - i precedenti : un anno dopo tutto è cambiato : Le due squadre si ritrovano, adesso, a praticamente un anno di distanza da quella sfida, ma il mondo sembra completamente cambiato. La Juve continua a dominare, come e anche più di prima: avere ...

Juventus-Roma è la gara verità - la più attesa di tutto il campionato : Un grande classico della nostra Serie A. La sfida tra Juventus e Roma è la sfida più attesa di tutto

Juve-Roma a tutto mercato : da Pjanic a Rugani - quanti affari fatti e... saltati : In autunno si è parlato di una possibile offerta dalla Roma, questa mattina Sport, quotidiano catalano, ha scritto di lui come ipotesi per il Barcellona a gennaio. Il Barça sta cercando di capire ...

Juventus - CR7-Roma : che storie. Tutto iniziò con un 7-1 : Cristiano Ronaldo, campione vorace che non lascia neanche una briciola ai commensali, avrebbe bisogno di alzarsi da tavola, ma resterà seduto almeno contro la Roma. Finora in Serie A è stato spremuto ...

Buche Roma - Castelli : “Andrà in testo due di emendamento parlamentare. Lega? Facciamo tutto assieme” : “Abbiamo fatto un’operazione che andrà in un testo 2 di un emendamento parlamentare e riguarda la possibilità di fare un protocollo tra il Comune di Roma e il genio che possa aiutare quelle città che hanno bisogno di un intervento eccezionale”. Lo ha detto la viceministro Laura Castelli, parlando dell’emendamento proposto dal M5s e bocciato alla Commissione bilancio che prevedeva l’intervento del genio militare per ...

Nainggolan prepara il ritorno : "L'amarezza Romana è passata. All'Inter e a Spalletti darò tutto me stesso" : E' l'uomo in meno dell'Inter 2018-'19. O meglio: il, mancato, fin qui, valore aggiunto dell' Inter di Spalletti, prototipo di calciatore-trascinatore che sul più bello è mancato. Per dire: le sfide ...

Un amore tutto suo - trama - cast e curiosità della commedia Romantica con Sandra Bullock : Una commedia romantica come solo ad Hollywood sanno fare, con una delle regine di questo genere, quella Sandra Bullock (Gravity) che con pochi film divenne una delle fidanzate d’America: Un amore tutto suo (While You Were Sleeping) è il film di Rai2 in onda lunedì 17 dicembre alle 21,15 per la regia di Jon Turteltaub. Nel cast oltre alla Bullock troviamo il bravissimo Bill Pullman e il bel Peter Gallagher per una storia imperdibile secondo ...

Roma-Genoa 3-2 - le pagelle : Hiljemark protagonista - Pandev spreca tutto : Il Genoa cede 3-2 alla Roma, ma restano i rimpianti per essere andati per ben due volte in vantaggio e aver sprecato il pallone del 3-3 nel finale con Pandev , qui la cronaca , . Gran partita di ...

Roma - persero tutto nella strage di via Vigna Jacobini. Rutelli diede loro le case Raggi le rivuole : 6 famiglie sotto sfratto : Rischiare di perdere la casa. Di nuovo. Dopo una strage che la politica sembra aver dimenticato, nonostante sia sempre viva nella memoria collettiva di una Roma ancora ferita. Erano le 3.06 di mercoledì 16 dicembre 1998. Esattamente 20 anni fa. Senza un avvertimento, senza che una crepa pericolosa venisse mai segnalata o rilevata, un intero palazzo di via Vigna Jacobini 65, in zona Portuense, si sbriciolò all’improvviso portandosi via la vita di ...