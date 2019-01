Risultati Serie D Girone I | la classifica | Bari e Turris da impazzire FOTO e VIDEO

calcioweb.eu

: ???? Serie ?? 19^ giornata ?? I risultati finali #SkySerieA - SkySport : ???? Serie ?? 19^ giornata ?? I risultati finali #SkySerieA - Luccaindiretta : #Calcio #SerieD, il Ghiviborgo perde la vetta: tutti i risultati - ForzaNocerina : SERIE D GIRONE I, 18 giornata: risultati, classifica e prossimo turno -

(Di domenica 6 gennaio 2019)I, la– Si è giocata una giornata scoppiettante valida per il campionato diD, il torneo sembra sempre più indirizzato, in particolar modo volano le prime della classe. Non si ferma il, altro successo per la squadra del presidente De Laurentiis, niente da fare per il Messina che sta disputando una stagione deludente, oggi non è stato in grado di fronteggiare lo strapotere dei padroni di casa. Ma non molla di un centimetro lache sta disputando una stagione strepitosa, successo in casa contro il Roccella, risultato che non ammette repliche. Gol e spettacolo nel match tra Locri e Nocerina.GUARDA IL–>-Messina, match da categoria superiore- Messina 2-0 Castrovillari- Portici 1906 1-3 Città di Messina- US Palmese 0-0 Cittanovese- Sancataldese 1-1 Igea Virtus- Gela 0-0 Locri 1909- ...