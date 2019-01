Rispondo solo agli italiani Da Salvini bordata ai vescovi

F1 - Pagelle GP Abu Dhabi 2018 : Hamilton sa solo vincere - Vettel e Verstappen Rispondono bene - Bottas delude - Alonso - Raikkonen e Ricciardo salutano senza sorrisi : Con un, poco spettacolare, Gran Premio di Abu Dhabi, va in archivio anche il Mondiale 2018 di Formula Uno. La gara di Yas Marina non ha riservato grandi colpi di scena ma ha visto gli addii di Kimi Raikkonen alla Ferrari e Fernando Alonso al circus, mentre Lewis Hamilton ha proseguito nel fare ciò che gli riesce meglio: vincere. Andiamo, quindi, a consegnare le ultime Pagelle di questo campionato. Pagelle GP ABU Dhabi 2018 LEWIS Hamilton ...