Rimini | slavo ruba auto | investe proprietario e provoca incidenti

ilgiornale

(Di domenica 6 gennaio 2019)un"e ferisce il, poi dà il via ad una folle corsa per le vie della città nel tentativo di sfuggire alle forze dell"ordine.Protagonista unodi 20 anni,re del furto di una Fiat Qubo in via Palmiri lo scorso giovedì verso le 19:30. Approfittando di una distrazione del, che si era allontanato un istante lasciando l"aperta e col motore acceso, lo straniero si è messo al volante ed è partito. Inutile il tentativo da parte del deto di pararsi dinanzi alla vettura ed impedire la fuga del malvivente, dato che quest"ultimo ha premuto sull"acceleratore e lo ha investito in pieno. Soccorso da un"ambulanza giunta sul posto, il 52enne riminese è stato ricoverato in ospedale a causa dei traumi e delle lesioni subìte.Nel frattempo la segnalazione dell"accaduto era arrivata alle volanti della questura di, che in breve hanno ...