Rilasciata la giornalista italiana fermata a Khartum | “Sto bene | cancellate tutte le mie

ilfogliettone

: Antonella Napoli, la giornalista che si trovava in Sudan, è stata rilasciata. Fermata per foto a 'obiettivi sensibi… - RaiNews : Antonella Napoli, la giornalista che si trovava in Sudan, è stata rilasciata. Fermata per foto a 'obiettivi sensibi… - repubblica : La Farnesina conferma: 'Rilasciata la giornalista italiana Antonella Napoli fermata a Khartoum' [news aggiornata al… - Tg3web : In Sudan fermata dalla polizia e poi rilasciata la giornalista italiana Antonella Napoli. Forte tensione nel paese… -

(Di domenica 6 gennaio 2019) "Sto, anche grazie al grande lavoro fatto dall'ambasciatore. Ma io non sono una eroina, la notizia non sono io, la notizie è il Sudan". Antonella Napoli ricostruisce la vicenda che l'ha vista protagonista a Karthoum, dove la, fondatrice e presidente dell'associazione 'Italians for Darfur onlus' e membro del consiglio di presidenza di 'Articolo 21', si trova per seguire le proteste in corso nel Paese. Alla fine, la sua vicenda si è risolta cancellando le immagini riprese.irpIl rilascio della, era stato confermato in tarda mattinata dal ministro degli Esteri e della Cooperazione Internazionale, Enzo Moavero Milanesi. Fonti qualificate spiegano che era stataperche' avrebbe scattato foto a obiettivi considerati 'sensibili'. Antonella Napoli, fondatrice e presidente della Onlus Italians for Darfur, si trova in Sudan per seguire le proteste contro ...