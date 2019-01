Rilasciata la giornalista italiana fermata a Khartum | Farnesina conferma

ilfogliettone

(Di domenica 6 gennaio 2019) E' stataAntonella Napoli, la, in Sudan. La notizia è stata conanche dal ministro degli Esteri e della Cooperazione Internazionale, Enzo Moavero Milanesi. Fonti qualificate spiegano che era stataperche' avrebbe scattato foto a obiettivi considerati 'sensibili'. Antonella Napoli, fondatrice e presidente della Onlus Italians for Darfur, si trova in Sudan per seguire le proteste contro il presidente Omar al Bashir.Moavero, si legge in una nota, aveva dato istruzioni all'ambasciata d'Italia a Khartoum di attivarsi immediatamente in raccordo con la. E' stato dunque preso formale contatto con le autorità locali allo scopo di avere tutte le necessarie informazioni e di ottenere il rilascio dellanei tempi più rapidi. Lo si apprende da