Rifiuti | Presidi | scuole Roma aperte

Rifiuti - Bussetti : ok intervento presidi : 14.51 "Giusta e doverosa la loro segnalazione". Così il ministro dell'Istruzione Bussetti commenta l'appello dei presidi delle scuole di Roma che hanno minacciato di tenere chiusi gli istituti per i Rifiuti presenti davanti alle scuole. "Penso che il Comune provvederà a sanare la situazione. Le condizioni igienico sanitarie sono il minimo indispensabile per garantire un corretto lavoro dei docenti e l'accoglienza degli studenti che ...

Rifiuti Roma - presidi : 'Lunedì tutte le scuole saranno aperte' : Le scuole di Roma lunedì saranno regolarmente aperte . Ad annunciarlo il presidente dell'associazione presidi del Lazio, Mario Rusconi. "Abbiamo apprezzato l'insolito attivismo di Ama , l'azienda dei ...

Lunedì scuole aperte a Roma - malgrado i Rifiuti. I presidi : "Babbo Natale ci ha regalato un'insolita professionalità dell'Ama" : Lunedì scuole aperte a Roma, malgrado l'emergenza rifiuti. I presidi depongono l'ascia di guerra, all'indomani dell'annuncio che gli istituti sarebbero potuti rimanere chiusi a causa della troppa immondizia che campeggia nelle strade della Capitale, con il rischio di un'emergenza sanitaria."Abbiamo apprezzato l'insolito attivismo di Ama che in questi due giorni, evidentemente anche grazie al nostro appello, si è attivata per ...

Rifiuti a Roma - i presidi : domani scuole aperte : Il presidente dei dirigenti scolastici laziali: "Abbiamo apprezzato l'insolito attivismo di Ama che in questi due giorni, evidentemente anche grazie al nostro appello, si è attivata per ripulire le zoneantistanti i plessi scolastici in vista della riapertura"

Rifiuti - domani scuole aperte a Roma. I presidi : «Ama ha ripulito dopo gli appelli» : Il presidente dell'associazione nazionale presidi (Anp) del Lazio Mario Rusconi annuncia l'apertura normale a Roma delle scuole, travolte dal caos Rifiuti. «Abbiamo apprezzato...

Rifiuti : dopo Sos dei presidi si intensifica raccolta presso le scuole : Resta comunque l'emergenza tanto che il M5s con una delibera si appella a cittadini e commercianti: munitevi di ramazza e pulite i marciapiedi -

A rischio la riapertura delle scuole per i Rifiuti in strada. Altolà dei Presidi : 'Non solo spettacoli poco decorosi, ma anche odori nauseabondi accompagnano la vista di noi cittadini nel constatare come animali randagi e roditori trovano spesso bivacco attorno a questi monumenti ...

Rifiuti - Presidi Lazio a Raggi : pulisca o scuole non riaprono : L'articolo Rifiuti, Presidi Lazio a Raggi: pulisca o scuole non riaprono proviene da ILFOGLIETTONE.IT.

Troppi Rifiuti a Roma : i presidi minacciano di chiudere le scuole : Una lettera dell'Associazione nazionale presidi del Lazio diretta alla sindaca Virginia Raggi per lanciare l'allarme sulle...

Emergenza Rifiuti a Roma - i presidi scrivono alla Raggi : "Così le scuole non riaprono" : "C'è un problema sanitario", scrivono i dirigenti in una lettera al Campidoglio. Il vicepremier garantisce "massimo supporto" per fare rientrare la situazione dopo l'incendio di uno degliimpianti fondamentali della citta'.

Rifiuti - la lettera dei presidi a Raggi : "Non solo spettacoli poco decorosi, ma anche odori nauseabondi accompagnano la vista di noi cittadini nel constatare come animali randagi e roditori trovano spesso bivacco attorno a questi monumenti ...

Rifiuti a Roma - presidi minacciano di chiudere le scuole : Roma, 5 gen. -, AdnKronos, - Emergenza Rifiuti davanti alle scuole della Capitale: i cumuli di spazzatura hanno provocato la dura reazione dei presidi che, ormai sul piede di guerra, minacciano di non ...

Rifiuti Roma - i presidi scrivono alla Raggi : 'Pulisca o le scuole non riaprono' : C'è un problema "sanitario" , si legge nella missiva indirizzata alla Raggi: l'immondizia che straripa dai cassonetti davanti agli ingressi delle scuole "che potrebbe comportare in alcuni casi anche ...

Rifiuti a Roma - presidi minacciano di chiudere le scuole : Emergenza Rifiuti davanti alle scuole della Capitale: i cumuli di spazzatura hanno provocato la dura reazione dei presidi che, ormai sul piede di guerra, minacciano di non riaprire le scuole lunedì ...