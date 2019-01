Rifiuti | domani scuole aperte a Roma I presidi | «Ama ha ripulito dopo gli appelli»

Roghi tossici. Angelilli-Parisi : domani workshop sul Piano regionale Rifiuti. : Roghi tossici. Angelilli-Parisi: domani workshop sul Piano regionale rifiuti. Martedì 4 dicembre, ore 17:30, Hotel Domidea, via R Costi 17-21, Roma. I Consiglieri della Regione Lazio Stefano Parisi e Roberta Angelilli hanno organizzato per domani, martedì 4 dicembre, a partire dalle ore 17:30, un workshop per parlare del Piano regionale dei rifiuti, con particolare focus sulla prevenzione e il contrasto al fenomeno dei cosiddetti Roghi ...